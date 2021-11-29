Omicron變種病毒對全球經濟影響不明 高盛列出四種情境

新變種病毒Omicron是否構成嚴重疫情，目前仍不明朗。美聯社

新變種病毒 對全球經濟成長影響會有多大，高盛 （Goldman Sachs Group）經濟學家列出四種情境。高盛強調，由於尚不清楚Omicron 變種病毒會朝哪個方向變化，因此還不急著調整他們的經濟預測。

1. 經濟向下的局面

Omicron傳播比前一個變種病毒Delta更快，導致全球明年第1季對上季增率折成年率的經濟成長降至2%，也就是比高盛目前的預測少了2.5個百分點。但2022年全年預料仍將成長4.2%，比目前的預測只少了0.4個百分點。通膨前景則「曖昧不明」

2. 經濟嚴重向下

Omicron造成的重症和嚴重到住院的程度都比Delta更嚴重。全球經濟成長深受其害，對通膨的影響也是曖昧不明

3. 虛驚一場

Omicron傳布比Delta緩和，對全球經濟成長和通膨並無重大影響

4. 向上局面

Omicron傳染力略強，但造成重症的病例較少。在這種推想「正常化」的局面下，疫情淨負擔不增反減，會使全球經濟成長還高於高盛的預測。由於需求重新取得平衡，通膨可能下降，商品和勞動供給則加速復甦

高盛經濟學家 Jan Hatzius發布報告說：「結果可能是Omicron對經濟成長有顯著影響，但所造成醫藥乃至於經濟的後果仍然異常深廣。」

報告中說：「考量及此還有虛驚一場的可能性，我們對經濟成長、通膨、貨幣政策暫不做Omicron相關的調整，等到以上局面略為明朗再說。 」

接下來如何發展，可能得取決於科學家對變種病毒有什麼發現，像是對疫苗的對抗程度如何、比起Delta變種病毒的傳染力多高。