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可折疊貨櫃 滯銷品變寵兒

編譯湯淑君／綜合報導
隨著供應鏈打結，可折疊式貨櫃受到航運業者關注。（網路照片）
隨著供應鏈打結，可折疊式貨櫃受到航運業者關注。（網路照片）

放眼全球經濟工具，像標準貨櫃這樣歷經半世紀仍缺乏重大創新者，少之又少。但近來全世界供應鏈打結，正為原先滯銷的創新產品「可折疊式貨櫃」開闢出銷路。

海運貨櫃大約50年前獲國際海事組織（IMO）標準化，至今大致一成不變。顧問公司麥肯錫（McKinsey）形容，這一行「極為保守」，改變很緩慢。因此，創新的折疊式貨櫃一直乏人問津。

然而，隨著港口、鐵路場站和倉庫都塞爆空的或裝滿貨物的標準貨櫃，疫前銷路始終打不開的折疊式貨櫃，如今有望成為解決問題的解答：這種如手風琴狀或可壓扁的折疊式貨櫃，收合時體積最小可縮至平常尺寸的五分之一。

據海運顧問機構Drewry估計，今年進入世界各地港口的8.62億個20呎標準貨櫃中，空櫃將近27%。波士頓顧問公司（BCG）估計，對運輸業而言，把這些貨櫃運送到裝貨地點的成本大約200億美元。許多空櫃占去原本已經很擠的空間，而且一放就是數日甚至數周之久，使供應鏈出貨延遲的問題惡化。

荷蘭貨櫃創新公司（Holland Container Innovations Nederland BV，簡稱4Fold）執行長布洛奎斯說：「我們能解決一部分的失衡問題，至少能解決只載運空氣的效率不彰問題。」

2013年，4Fold所開發的40呎金屬貨櫃，成為第一款獲貨櫃安全公約（CSC）等標準機構認證的可折疊式貨櫃，符合貨輪、貨運站和鐵路公司要求的標準。現在，超過15家航行全球60個港口的航運業者，正測試使用荷蘭公司Delft對環境友善的折疊式貨櫃，折疊後可縮小成體積的四分之一，在卡車、貨輪和碼頭上較不占空間。

分析師指出，採用可折疊式貨櫃，初期的購置成本和日後的維護成本較高，但據估計可省下多達57%的內陸運輸成本，整體而言不失為一種比傳統標準貨櫃更符合成本效益的選項。

供應鏈 波士頓 分析師

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