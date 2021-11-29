泰國救觀光 擬接納數位幣

為搶救遭新冠肺炎疫情重創的旅遊業，泰國觀光 局正與監管機構和加密貨幣 業者協商，準備接受以數位代幣支付旅行費用，吸引靠加密幣致富的新貴赴泰國旅遊。

泰國觀光局長育他薩（Yuthasak Supasorn）指出，疫情導致泰國損失約800億美元觀光收入，這項新方案可望讓倚賴觀光業的泰國經濟彌補一些損失。

育他薩表示：「有些人士靠數位貨幣致富，他們或許希望動用這些財富。如果在泰國能使用數位貨幣，不須兌換或面臨政府課稅問題，對他們來說會很方便。」

儘管如此，赴泰國旅遊使用比特幣、乙太幣或其他數位代幣，可能還要再過一段時間，因為泰國目前尚未承認加密貨幣為法定貨幣。但育他薩表示，觀光局正在籌備各項作業，為全球旅行恢復常態時廣泛接受數位貨幣奠定基礎。

育他薩指出，當局明年將成立一個新部門，主管發行加密貨幣、數位錢包事宜，並打造新的觀光生態系。觀光局目前正與證管會、泰國銀行（央行），以及泰國最大加密貨幣交易所Bitkub Online商討這項計畫。

泰國2019年吸引了近4,000萬名外籍旅客，他們為該國帶來逾600億美元的營收。然而，疫情迫使泰國封鎖邊境逾一年，直到今年10月才重新開放已接種的旅客入境。

育他薩說，假如泰國希望2023年的觀光收入能恢復到疫情前的八成，而外籍旅客人數只有2019年的一半，要達成這個目標的方法是，吸引羅素克洛等國際巨星、或是像蘋果執行長庫克這類知名的加密貨幣持有者前來旅遊。

泰國已開放逾60國旅客入境免隔離，但觀光業可能須等至2024年才能恢復至疫情前的水準。泰國的目標是明年第1季吸引約100萬名高消費力旅客，當局看好這項新計畫最終可吸引10%的加密貨幣持有者赴泰國旅遊。