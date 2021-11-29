黑五iPhone估賣千萬支

Wedbush Securities分析師Daniel Lves預測，全球iPhone 13新機需求持續大於供應，蘋果本季iPhone銷量上看8,000萬支。（路透）

華爾街券商Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）預測，隨著全球果粉對iPhone 13新機的需求持續大於供應，蘋果 有望在今年「黑色星期五」的周末賣出1,000萬支iPhone，從年終消費熱潮中受益。

艾夫斯26日指出，許多蘋果門市iPhone 13 Pro已賣到缺貨，他估計全球需求量將比供應量高出約15%。

他相信，蘋果可望在「黑五 」到聖誕節期間銷售約4,000萬支iPhone，本季總銷量則上看8,000萬支。他預估，蘋果光是12月在中國的iPhone銷量，就可高達1,500萬支。

這位分析師表示，供應鏈瓶頸固然限制了蘋果在這波產品周期的成長，「但我們相信晶片短缺是一時的問題，投資人仍低估了被壓抑的需求」。

艾夫斯也斷言，蘋果無線耳機產品AirPods的需求將令人驚艷，在當前年終購物季表現強勁的情況下，AirPods下個會計年度出貨量預估將逼近1億副，有望為蘋果2022年全年度營收貢獻5%以上。

想搶便宜的美國民眾在26日黑五當天也出門購物，但由於新冠疫情疑慮，加上特價促銷較少，使得今年黑五購物人潮不如往年。

投銀業者Cowen的分析師表示，今年各家店內的黑五清倉商品品項，將至少是五年來最少。

根據萬事達卡（Mastercard）SpendingPulse平台上的資料，截至美東26日下午3時，當日零售業績較去年成長29.8%。