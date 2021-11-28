匯市29日亞洲早盤趨穩 南非幣回升 Omicron恐慌舒緩

在亞洲29日盤初交易，美元兌日圓、歐元溫和走升。（路透）

外匯市場上周五（26日）歷經大幅動盪後，29日亞洲盤初交易時段已有趨穩，因跡象顯示新冠病毒變異株Omicron 案例只出現輕微症狀，且針對這種變種病毒的疫苗 配方調整可望迅速達成。

在亞洲29日盤初交易，美元兌日圓、歐元溫和走升；在病毒株發現的所在地南非，南非幣蘭德兌美元升值多達0.9%，墨西哥披索也有類似升幅。澳幣兌美元走升，澳幣兌日圓空頭回補，反映商品貨幣回升。

在匯市今日開盤持穩前，投資人上周五大賣股票、商品、非避險貨幣，因具高度傳染力的Omicron病毒株引發國際航空禁令、市場擔心脆弱的瞿球經濟復甦經嘎然而止。此外，投資人還降低對聯準會的升息預期。

在周末期間，科學家和藥廠分享更多關於Omicron病毒株的細節資訊，讓交易人士有機會評估其影響性。根據在南非的新冠病毒顧問人士，感染Omicron的患者迄今症狀輕微。新冠疫苗達廠莫德納（Moderna）醫學長柏頓（Paul Burton）表示，他懷疑omicron能躲過當前疫苗，而且若如此，一款配方經調整的疫苗可望在明年初問世。

愈來愈多證據顯示 Omicron已經進入許多國家，荷蘭在上周日（28日）有13例確診，反映這種病毒已在歐洲現蹤，美國 總統拜登的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，它「無可避免」會出現在美國，而美國民眾必須接種疫苗和追加劑做為預防。

MSCI世界股市指數在上周五創13個月來最大跌幅，油價崩跌13%，美國10年期公債殖利率下滑幅度創2020年3月來最大。市場動盪也引發「恐慌指數」芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）寫下1月來最大跳升紀錄，新興市場股市則出現2月來最大跌幅。摩根大通全球匯市波動指標則出現去年3月來最大升幅。