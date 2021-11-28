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高盛：國際油價在「黑色星期五」跌過頭了

高盛：國際油價在「黑色星期五」跌過頭了

編譯林聰毅／綜合外電
新冠新變種病毒震撼全球，衝擊國際油價在黑色星期五暴跌，但高盛分析師認為，這次油價跌過頭了。路透
新冠新變種病毒震撼全球，衝擊國際油價在黑色星期五暴跌，但高盛分析師認為，這次油價跌過頭了。路透

高盛集團的分析師說，國際油價上周五（26日）崩跌逾11%，跌過頭了，因為這種跌勢是預估未來三個月的每日石油需求將受到400萬桶的打擊，而且石油輸出國組織（OPEC+）還不會有因應行動，但實際情況可能不是如此。

高盛包括庫爾瓦林（Damien Courvalin）的分析師團隊在研究報告說：「根據我們的價格模型，我們估計，布蘭特原油每桶74美元的價格，是市場在定價未來三個月出現約每天400萬桶的負面需求，而且OPEC+未有抵銷的因應措施。」

高盛分析師說，這種遠期曲線的變化，是市場正在反映未來三個月的每日石油需求將減少約250萬桶、對更長期的每日需求也將減少約150萬桶，「就我們看來，兩者似乎都過度重新定價」。高盛正在等待有關新冠新變種病毒的進一步發展，然後更新供／需以及價格預測。

布蘭特原油期貨在黑色星期五當天大跌逾11%，至每桶72.72美元，為史上第七大單日跌幅，國西德州原油1月期貨崩跌逾13%至每桶68.15美元，周線跌10.4%，原因是新冠病毒的新變異株「Omicron」引發市場憂慮各國重新封鎖將衝擊需求。

對許多投資人來說，上周五的油價崩盤是買入機會，因為隨著美國市場在感恩節假期後完全恢復交易後，油價將迅速回升，長期前景依然看好。

顧問業者Energy Aspects公司的首席石油分析師沈恩（Amrita Sen）說：「對市場而言，這是一個巨大的過度反應。」「這是最壞可能情境下的市場定價。」

石油 高盛 分析師

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