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英專家：Omicron威力被誇大 疫苗應不致失效

Omicron把全球股市嚇得腿軟 謝金河：病毒與通膨相抗

記者楊德宜／台北報導
謝金河表示，一個Omicron把全球股市嚇得腿軟，這是大家對病毒變異株充滿恐懼。聯合報系資料照片
謝金河表示，一個Omicron把全球股市嚇得腿軟，這是大家對病毒變異株充滿恐懼。聯合報系資料照片

新冠病毒Omicron變異株取代Delta成為非洲南部主流變異株，國際關注。財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「病毒與通膨的相抗」一文，他表示，在全球憧憬疫情降溫，可能有解封的時候，突然又傳出傳播力比Delta更大的變種病毒，這個突如其來的消息，又讓全世界的金融市場出現豬羊變色的新變化，也為2022年的投資帶來新的變數。

謝金河說，首先是美國股市出現跳水般的下挫，道瓊工業指數跳空，收盤大跌905.04，一口氣殺破季線和半年缐，費城半導體指數也大跌2.92%，全球股市全部一起蹲下，印度股市大跌1687.94，日本日經指數大跌747.66，香港恆生指數大跌659.64，再度瀕臨破底危機，阿里巴巴從309.4跌到129.1港元，跌幅已經接近六成。

他表示，一個Omicron把全球股市嚇得腿軟，這是大家對病毒變異株充滿恐懼。

不過從另一個角度來看，謝金河說，這幾個月來，全球對通膨的共同恐慌，似乎化解不少，最具代表性的是油價大幅下滑，WTI油價重挫10.32美元，盤中最低跌到67.32美元，收盤68.17美元，油價從85美元左右折返，而最近受關注的中國動力煤及鐵礦砂價格都一口氣暴跌六成，病毒似乎壓抑了通膨升溫。

他說，最近的CRB指數大約停留在235，波羅的海指數從4841殺到2678，大約跌了四成，貴金屬價格仍在高檔，但只是高檔震盪。還有，貨櫃航運的運價仍在上漲，如果疫情未見曙光，包括近期中國規定船員隔離要七周，這又給貨櫃航運業帶來更多機遇與變數。

謝金河指出，三是Omicron可能延緩美國聯準會縮表升息的節奏，如果全球疫情持續蔓延，美國可能放緩原來規劃的縮表，升息進度。為了抗疫，全球央行可能仍維持相對寬鬆的貨幣政策，股市出現的大回檔，可能很快回穩。26日，代表市場情緒的恐慌指數（VIX）大升10.04，到達28.62，這也是近年來相對高檔。

謝金河說，這個病毒與通膨相抗，會是年終最大的變數，市場關注的美國十年，30年債券殖利率分別回落到1.482及1.827，Omicron的衝擊，給大家的啓示是全球疫情似乎沒完沒了，這可能是資本市場新常態。

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