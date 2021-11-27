OPEC+開會前油價大跌 油國緊盯Omicron變異株發展

消息人士26日說，石油輸出國家組織等產油國聯盟（OPEC+）正密切觀察新冠肺炎新變異病毒株疫情發展。Getty Images

消息人士今天說，石油輸出國家組織等產油國聯盟（OPEC+）正密切觀察COVID-19新變異病毒株疫情 發展。不到一週將召開產油會議，部分成員國擔憂油市前景恐因此惡化。

路透社報導，OPEC+原已面臨美國 帶頭釋出戰略儲油來緩和油價 的壓力。不過一名消息人士透露，OPEC+重要成員國俄羅斯卻仍不擔心新變異病毒株可能的影響。

OPEC+先前抗拒美國要求採取進一步行動來拉低油價的呼聲，僅繼續將去年的空前減產措施補回，今年8月開始將每月原油供應量增加每日40萬桶。下週召開的政策會議將討論明年1月產量。

世界衛生組織（WHO）命名為Omicron的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株B.1.1.529引發全球當局警戒，歐洲聯盟（EU）、英國和印度等都宣布更嚴格邊境管制措施。油價應聲大跌逾10%，創去年4月以來單日最大跌幅。

一位要求匿名的OPEC國家代表談及Omicron時說：「這是壞消息，它讓原已不樂觀的（油市）展望更看空。」另一名代表則認為，情況可能如此，但現在斷言還太早。

另名消息人士說，OPEC+將在12月2日的會議評估Omicron對市場的影響力。

數名消息人士曾指出，OPEC已警告明年油市供應恐過剩，而提供OPEC各國部長意見的一個顧問小組本週開會時認定，美國為首的國家釋出戰略儲油的行動，將令過剩問題雪上加霜。

另一名OPEC代表說，他注意到今天油價跌勢，但Omicron會對油市有多大衝擊目前仍不明朗。過去一段時間原油需求持續復甦，OPEC並預期需求會在明年會回到疫情前的每日1億桶水準。

這名代表表示：「我非常擔憂。目前存在許多未知因素。」

根據OPEC+消息人士的說法，今天之前，OPEC+並未討論到明年1月暫停增產計畫。伊拉克昨天也表示，OPEC+應該維持現行產量計畫。

一名熟悉俄羅斯思維的消息人士今天則淡化Omicron的重要性。「我相信新病毒株引發的市場恐慌應會冷靜下來。OPEC+不應該…跟隨炒家起舞。」