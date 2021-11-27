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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

疫情衝擊 押注各國升息預期降溫

編譯湯淑君／綜合報導

南非新發現的新冠病毒變異株迅速蔓延全球、可能衝擊經濟成長，促使投資人減少押注美國、歐元區及英國等主要央行升息的部位，全球貨幣市場原先押注央行將提高利率的部位狂湧平倉潮，顯示市場對主要央行升息的預期迅速降溫。

彭博資訊報導，交易員已把聯準會（Fed）開始升息1碼（0.25個百分點）的預估時間點往後挪，從明年6月推遲到9月，並認為2022年底前只會再升一次。交易員預期英國央行（BoE）升息時機也將延到明年，而非下個月就出手。

同時，交易員紛紛減碼押注歐洲央行明年底前調升存款利率的部位，交易員認為未來升幅僅7個基點，約比幾天前砍半。歐盟提議跟進英國腳步，也暫時禁止從南非搭機的旅客入境。

多倫多道明銀行歐洲利率策略師庫姆拉說：「這股趨勢可能延續至未來幾周。可預料央行會更體恤現在的情況，在移除寬鬆措施前先三思。」

近來主要國家央行一直在提醒市場，準備迎向貨幣政策收緊的時代， 因為疫後經濟復甦且通膨升溫。

然而冒出新變種病毒後，世界各國可能普遍祭出旅遊禁令、再度限制社交活動，這種展望會使決策當局對撤除刺激措施更謹慎行事，原先押注央行升息的交易員因而挨了一記悶棍。

央行 升息 利率

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