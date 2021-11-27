歐洲疫情升 航空旅遊股慘綠

新變種病毒出現、歐洲疫情變嚴峻，航空旅遊類股遭拋售。(美聯社)

媒體報導南非發現最新的新冠變種病毒 後，亞洲地區航空公司和其他旅遊相關個股全面下挫，而歐洲因為疫情變嚴峻，民眾出遊意願受影響，投資人近幾周已開始拋售航空股。

南非科學家說，目前被稱為B.1.1.529的新變種病毒攜有超乎尋常的大量突變，與先前的變種病毒「明顯大不相同」。

瑞穗證券公司市場策略師Nobuhiko Kuramochi說：「南非以外的地方，例如香港，也發現了這種變種病毒，有可能日本不得不加強移民管控。這對旅遊和休閒類股，以及對經濟敏感的股票是利空。」

日航股價 下跌5.1%，競爭對手全日空大跌6%，經營機場和免稅店的Japan Airport Terminal也重挫5.8%，跌幅是5月12日以來最大。韓亞航空和大韓航空分別跌3.3%和2.1%。在澳洲，旅行社龍頭Flight Centre重挫6.3%，澳航跌4.9%。大陸三大航空公司國際、東方和南方，分別下跌3.4%、1.9%和3.2%。新加坡航空股價也下滑2.1%。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示：「即使在新聞爆出之前，美國和歐洲的確診案例也重新走高，所以投資人現在擔心，有了新變種病毒，感染一下子擴大。市場參與者可能密切關注，疫苗和現有療法是否對新變種有效。」

歐洲疫情升溫，確診案例和病故人數快速增加，包括奧地利和斯洛伐克在內的國家已開始採取為期兩周的全國性封鎖措施，旅遊業的復甦因此蒙上陰影。由於冬季旅遊需求不妙，過去3周，easyJet、英國航空的母公司IAG，和歐洲最大旅館 集團Accor的股價各暴跌約15%。

根據廉航巨擘Ryanair執行長Michael O'Leary的預測，下個月會是「焦心期」。Trivago執行長Axel Hefer說，奧地利搜尋國內外旅遊的次數已大減50%，荷蘭則少35%。STR的數據顯示，阿姆斯丹旅館住房率由10月的62%，降到本周的41%。O'Leary補充表示，不確定性可能影響到明年夏季旅遊的早鳥訂票。通常耶誕節到新年間，就有人開始預訂機位和旅館。