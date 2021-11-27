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日企搶人大戰 掀起加薪浪潮

編譯王巧文／綜合報導

日本經濟從新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，從汽車製造商及餐廳業者等企業都在擴編人力，並祭出更高的工資和福利搶人才，顯示日本企業正掀起加薪浪潮。日經新聞報導，豐田汽車在疫情爆發前就很難找到輪值大夜班的約聘員工，如今提高簽約獎金一倍至20萬日圓（1740美元）。

豐田正希望能擴大約聘勞工人數到2,600-2,800人，多於9月底的2,200人，約與疫情前的數量相當。豐田已不斷提高產能，希望彌補今年因全球晶片荒等限制而減少的產量。

其他日本車廠也面臨求才壓力，馬自達已調高約聘人員的底薪9%至每日8,770日圓，希望再增聘350人，Subaru也提高簽約獎金一倍至40萬日圓。隨許多製造商重啟生產線，這股加新潮也不只出現在汽車業。日本製造業求職網站Interworks數據顯示，10月該網站職缺的平均時薪比去年同期增加79日圓，達到1336日圓。

例如，日本亞馬遜在東京附近的流山市配送中心所開的倉儲職缺，薪水就高於倉儲工作的平均值。日本普洛斯（GLP）也在當地興建一座配送中心，將提供內部托兒服務，以吸引職業婦女。

餐館也在搶人。在大東京地區、大阪和名古屋區，餐飲業兼職人員10月平均時薪為1,050日圓，較一年前增加2.4％，為疫情來最大增幅。日本首相岸田文雄也打算擴大補助願意幫員工加薪的企業。

日本 疫情 豐田

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