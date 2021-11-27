日本力拚經濟 大舉追加預算

日本 內閣26日批准今年度第一份追加預算 案，編列總規模36兆日圓（3160億美元）預算，以支應此前公布的經濟刺激方案，減輕新冠疫情的衝擊，並將從中提撥7740億日圓（68億美元），用於投資國內半導體，包含補助台積電在熊本縣與Sony合資設廠的計畫。

日本政府26日公部的文件顯示，首相岸田文雄的內閣批准2021年度（今年4月到明年3月）的首份追加預算案，以支應上周公布的55.7兆日圓支出方案。為籌措財源，也將發行約22兆日圓的國債。

東京當局將提撥逾1兆日圓，發放現金給家中有18歲以下子女的家庭，並將投入數兆日圓，資助餐廳和其他受疫情打擊的商家。這份預算案將送交12月6日召開的國會臨時會議審議，希望能在年底以前通過。

在這份追加預算中用於半導體的支出，主要是為提高先進製程晶片 的產量，其中包含三個部分：6,170億日圓用於資助對尖端晶片的製造產能，其中有一部分會補助台積電和Sony規劃在熊本市的晶圓廠，但目前不清楚確切金額；另外，470億日圓會投入類比晶片、電源管理零件等傳統晶片的生產；其餘的1,100億日圓則用於研發次世代半導體。

彭博資訊報導指出，這項預算案只是日本增加半導體領域投資的開端，執政黨和政府都把支持半導體生產列為優先事項，開發5G到自駕車甚至元宇宙這些新科技，都需要大量運算能力，而過去這一年的供應鏈問題也凸顯了提高本土晶片製造產能的重要性。

日本政府下月將編列明年度的預算，重心也會放在促進綠色和數位產業的成長。

追加預算勢將加重政府財政負擔，但岸田文雄短期內把經濟成長看得比財政改革更重要，為的是鼓勵民眾在他推動的「新資本主義」政策下，都能分享到經濟成長的果實。