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全球憂通膨 唯亞洲靠「這優勢」成為例外

編譯湯淑君／綜合外電
歐美國家此刻備受高通膨所苦，亞洲通膨情況相對溫和。 美聯社
歐美國家此刻備受高通膨所苦，亞洲通膨情況相對溫和。 美聯社

近來世界各國都煩惱通膨猛竄，美國和英國通膨率已分別躍上6%和4%，令人憂心1970年代物價扶搖直上的歷史重演。與此同時，亞洲大半地區物價漲幅仍屬溫和，這種分歧現象凸顯出各地政策的差異，可供未來擬定經濟政策的參考。

金融時報報導，中國消費者物價指數（CPI）較一年前升高1.5%；日本通膨率仍大致維持在0%附近；澳洲整體CPI勁升3%，但核心CPI攀升2.1%，接近央行目標區間的底部。全亞洲的新興市場中，僅斯里蘭卡和巴基斯坦的通膨率升破5%，迥異於通膨之火燒遍歐洲和南美大部分地區的情況。

亞洲大量進口能源，所以石油、天然氣、煤炭等原物料價格確實也大漲。但金融時報專欄作家哈丁（Robin Harding）指出，亞洲通膨溫和反映一個單純的因素：亞洲對新冠肺炎疫情的控制，勝過世界其他地區。

在亞洲多數地區，有的國家避免祭出全面性的強制封鎖令（如南韓），有的國家祭出防疫限制，但影響範圍和實施期間有限（如中國和台灣）。

防疫策略奏效，產生多重影響。經濟需求方面，亞洲需求在貨品與服務之間擺盪的情況不似歐美那般劇烈。需求擺盪幅度較小，對供給面造成的壓力也因此相對輕微。亞洲憑仗全球製造重鎮的地位，更能輕鬆供應當地市場所需。

所以，儘管從中國運一個貨櫃到歐洲的費用暴漲五倍，在亞洲境內的運費只漲了一倍。在疫情迫使工廠關閉之際，亞洲企業在此區有更多替代供應商可供選擇，所以供應受擾程度較小。就汽車業而言，南韓和中國可確定國內生產商優先取得稀缺的半導體，所以車價在東亞幾乎沒什麼漲，不像在歐、美漲翻天。

亞洲另一大優勢是人力供應充沛，不像歐美疫情期間大量勞工遭解僱，導致現在缺工情況，也因此，亞洲工資也不見類似西方工資加速上揚的跡象。儘量避免強制封鎖，或運用薪資補貼讓企業留住員工，也緩和了失業情況。

目前在亞洲大半地區，通膨尚屬遠慮而非近憂，這讓亞洲各國央行暫能維持寬鬆措施以呵護經濟復甦。即使南韓、紐西蘭等國央行已提高利率，主因也不是被通膨燃眉之急所迫，而是出自於避免經濟過熱或維持金融穩定的考量。

亞洲經驗可帶給歐美央行什麼啟示？高通膨的確是疫情後遺症使然，但疫情造成的扭曲效應終會減退。但歐、美央行現在得擔心的是，萬一工資成長加速，對通膨產生的「暫時性」壓力就可能變得久久揮之不去。相對而言，亞洲國家不用擔心這個問題，這也是防疫政策不同，導致疫情控制程度有別的後果之一。

疫情 央行 中國

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