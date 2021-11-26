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歐盟推單一資本市場 要跟紐約、倫敦證交所搶資金

編譯黃淑玲／綜合外電
荷蘭阿姆斯特丹Euronext證券交易所。 路透
荷蘭阿姆斯特丹Euronext證券交易所。 路透

歐盟周四（25日）宣示六年來的第三波改革，規劃建立一個無縫接軌的證券市場，希望更能與紐約和倫敦股市競爭。路透說，歐盟單一資本市場一旦成立，全球各大股票交易所之間將有新一波資金爭奪戰。

路透指出，歐盟試圖建立「資本市場聯盟」（CMU）的計畫，在英國與其龐大的金融業脫離歐盟後，遭受打擊。為了要讓這個方案持續進行，歐盟執委會提議對股票和債券價格建立資料交易紀錄匯總單或紀錄檔，供投資人免費取得公司的資訊；也準備修改長期投資基金，並且更完善地整合相關法規。

歐盟希望CMU可幫助企業更容易籌得資金，達成歐盟所設定的氣候目標，同時由新冠疫情的財務衝擊中復原。英國脫歐也讓歐盟明顯感受到，爭取資金的對手就在自家門口。

歐盟金融服務首席執委Mairead McGuinness說：「發展我們自己的資本市場很重要。」她表示，把證券價格交易紀錄匯總單和資訊單一窗口建立起來，將開創出CMU的「決定性時刻」。

這項單一資本市場提案，還需要送到歐洲議會與各會員國表決通過，才能成為法律，預期過程將會做出妥協。

目前歐洲各證券交易所對於向單一窗口提供資料這個環節，要求給予15分鐘的延滯時間，但銀行和基金公司認為，如果資訊不即時同步的話，單一接入窗口就沒什麼用處。其他問題，像是部分黑市交易、券商收費等，也還有許多討論空間。

歐洲證券交易所聯盟（FESE）表示，CMU方案並沒有提高歐盟市場的競爭力，關切此一複雜的實驗充滿風險。

歐盟 證券 投資

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