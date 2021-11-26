通膨效應 Fed可能提前升息

美國 聯準會（Fed）11月會議紀錄顯示，決策官員對加快縮減購債規模、比原預期更早升息 ，保持開放態度，且一名Fed鴿派官員表明願意支持量化寬鬆（QE）措施加速退場，Fed偏好的通膨指標又加速攀升，使市場更加預期Fed將在12月擴大縮減QE規模，並把升息時點往前挪。

經濟學家指出，11月會議紀錄透露Fed鴿派官員對通膨的看法有誤，且Fed官員的談話也已透露傾向12月擴大縮減QE的鷹派立場，關鍵將為12月初公布的11月就業 與通膨報告是否強勁。

Fed在24日公布的會議紀錄指出：「多位與會者指出，若通膨持續高於（聯邦公開市場操作）委員會的（2%）目標，委員會應準備調整資產收購步調，並以比與會者當前預期更快的速度，調高聯邦資金利率目標區間。」Fed上月維持基準利率於0~0.25%區間，並開始縮減每月1200億美元的購債規模，每月減購150億美元資產，目標是明年中終止購債。

會議紀錄顯示，決策官員仍普遍預測通膨率將在2022年期間大幅下滑，但「許多與會者指出一些考量因素可能證明，通膨居高不下的現象會更加長久」。而且，即將卸任的副主席克拉瑞達、理事沃勒、聖路易聯準銀行總裁博拉德及舊金山聯準銀行總裁達利等官員都主張，12月討論加速縮減購債可能是合適的。

這些內容顯示，Fed對通膨壓力上升的不安加深，也更擔心高物價壓力可能持續更久，立場更加傾向鷹派。立場鴿派的達利24日也說，若12月初發布的11月通膨與就業報告維持強勁，很難認為Fed不該加速縮減購債。Fed偏好的通膨指標－美國個人消費支出（PCE）平減指數在10月年比上漲5%，為1990年來最大漲幅。

若Fed更快停止購債，將獲得提前升息的空間。