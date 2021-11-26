中堅持清零 海運塞港難解

中國堅持「清零」措施，本季恐迎來美、歐、亞同步大塞港。圖為美國加州洛杉磯港。（新華社）

全球大塞港時代來臨。彭博資訊分析，全球海運業復甦遭遇的其中一個阻礙，為中國 持續追求嚴厲的新冠疫情 「清零」措施。業界指出，本季恐迎來美、歐、亞同步大塞港，運輸鏈將面臨空前挑戰。

北京官方不僅繼續禁止外籍船員在境內港口換班，最近又對回國的中籍船員實施長達七周的強制隔離，拉長這場全球供應鏈 危機。近期，歐洲疫情反撲、大港癱瘓；美西塞港加劇，供應鏈上演空前危機。

彭博指出，即使在其他地方更換了船員的外籍船隻，也必須等待兩周才能獲准進入中國港口。

為遵守中國要求，船東和船舶管理公司被迫重新安排航線，導致運輸和船員換班延期，加劇供應鏈危機。

國際航運公會（ICS）秘書長普拉滕表示：「大陸的限制措施會產生連鎖反應，對船舶營運的任何限制都會對供應鏈產生累積性影響，造成真正的中斷。」

作為全球最大出口國，中國是重要的航運樞紐，仍在堅持「清零」政策，防疫措施也愈來愈激進。船舶管理公司和航運業者呼籲大陸放寬限制，否則可能導致全球供應鏈中斷更加嚴重。

森海海事服務公司董事總經理趙瑋透露，中國港口的最新限制措施是針對陸籍船員，要求在返回中國前須先隔離三周，抵達港口後在隔離兩周，然後在所屬省份再隔離兩周，才能與家人團聚。

他日前說：「港口主要關注點是檢疫和衛生問題。規定經常變化，取決於當地的疫情程度。」森海是全球最大的中國籍船員外派機構之一。

船舶管理公司表示，船員即使有緊急醫療需求也不許在大陸治療。兼任香港船東會主席的中英船務執行長霍吉嘉德說：「中國是個大問題。他們在阻止病毒輸入有成，但以不讓船員入境為代價，有時甚至連陸籍船員也無法回國。趙瑋也指出，「大陸決心清零，不會放鬆防疫規定。由於明年2月要辦冬奧會，甚至可能加強防疫。」