全球最大門市 馬尼拉IKEA開幕

宜家家居首家菲律賓門市25日在首都馬尼拉開幕，這也是IKEA全球最大門市，力拚首年客流量衝到700萬人，為這個瑞典家具巨頭拓展亞洲市場的最新行動。（取材自推特）

宜家家居（IKEA）首家菲律賓門市25日在首都馬尼拉開幕，這也是IKEA全球最大門市，力拚首年客流量衝到700萬人，為這個瑞典家具巨頭拓展亞洲市場的最新行動。

日經新聞報導，IKEA馬尼拉門市坐落在SM亞洲購物中心旁，有五層樓高，占地68,000平方公尺，相當於150座籃球場。

這家IKEA商品展示區的面積達1萬5000平方公尺，販售相框、家具、廚具等8,200種商品，IKEA已徵才逾500人，為顧客提供服務。馬尼拉門市也設有倉儲與客服中心，處理當地網購業務。

馬尼拉門市最多可容納8,000人，但依循當地防疫限制，目前將人數限制在4,000人，且民眾要先上網預約，才能入店消費。

馬尼拉門市經理普拉策表示，未來兩周的入店預約已額滿，且消費者須戴口罩，並保持社交距離 。普拉策說，IKEA的目標是馬尼拉門市第一年客流量衝到700萬人，並打算在菲國成立更多門市，為菲國1.09億民眾提供服務。

馬尼拉門市原定去年開幕，但疫情 導致人員移動受到限制，並波及建築材料供應，最終迫使馬尼拉門市延後開幕。這家門市是IKEA搶占亞洲市場計畫的最新一步，該公司近期也在印度成立第二家門市。

儘管供應鏈瓶頸對門市與倉儲庫存帶來挑戰，去年IKEA營收 仍改寫歷史新高。在疫情促使消費者轉向網購的情況下，IKEA也擴大電商業務，目前網路訂單占IKEA全球營收的比率達到26%。

目前IKEA擁有逾460家實體門市，遍布全球約60個市場，並計劃在本年度新增近60家門市，且IKEA不僅在亞洲攻城掠地，明年春季也將進軍拉丁美洲市場。