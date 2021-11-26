OPEC+研議暫時停止增產原油

在美國 協調其他國家聯手釋出戰略儲油、以壓低國際油價 後，消息人士透露，沙烏地阿拉伯與俄羅斯等首要產油國正考慮暫停增產措施，但阿拉伯聯合大公國等其他產油國認為，沒必要暫停增產。

華爾街日報報導，石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）下周將召開部長級會議，檢討現行的逐月遞增日產量40萬桶做法。美國曾多次試圖說服OPEC+擴大增產，並於23日表示，由於油價高漲，美國與多國將釋出戰略原油庫存。

OPEC代表指出，沙、俄兩國為了因應供給增加，正考慮暫停增產。沙國認為各國釋出戰略儲油，可能導致全球油市供過於求，使油價受到威脅。但阿聯和科威特反對。

由於新冠肺炎疫情詭譎，各國封禁措施時斷時續，使OPEC及其他預測機構難以預測需求動向。目前多個歐洲家國家正在執行或考慮恢復封禁措施，從而影響石油需求。美國及其他國家準備最多釋出7,000萬桶原油庫存，也使石油供需情勢益發複雜。

OPEC預測，若美國及其他國家明年元月及2月共釋出6,600萬桶戰略庫存原油，屆時全球油市的每日超額供給量將增加110萬桶，元月的超額供給量將增至每日230萬桶，2月為370萬桶。一些與會代表指出，OPEC+可能取消明年元月份的增產進度。

國際能源總署（IEA）執行理事墓畢洛爾表示，目前國際油市的確是「人為緊絀」，因為OPEC+總共擁有每日600萬桶的閒置產能。Rystad能源顧問公司專家表示，「油市正展開一場全新、且路徑不明的油價戰」。