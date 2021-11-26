德國新政府 力拚綠色經濟

德國新政府將加快棄用燃煤的步調，加大風電與太陽能發電占比。（路透）

德國 三黨執政聯盟的協議顯示，新政府擬增加對綠色科技和數位化的公共投資 以加速轉向綠色經濟、自2023年起恢復嚴格的債務上限以穩固公共財政、強化歐盟 的經濟與貨幣聯盟，以及對歐盟財政規定改革持開放態度。

德國新政府的財政部長，將由在財政立場較保守的自由民主黨黨魁林德納出任，他矢言盡快恢復穩固的公共財政，降低整個歐元區的公共債務水準。

聯盟協議並指出：「『穩定與成長公約』（SGP）已展現其彈性，在此基礎上，我們希望確保成長，維持債務永續性，並確保各項投資為永續且環保。」

新政府也將推動深遠改革，包括加快棄用燃煤的步調、擴大使用再生能源、加強對氣候的保護。德國將在2030年時停止燃煤發電，比原本的計畫提早八年。此外，德國也將安裝200百萬瓩（GW）的太陽能和至少30 GW的風能，期能在2030年以前將再生能源對總電力需求的占比，由原先目標65%提高至80%。

根據協議內容，聯合政府也將確保更大膽的碳排放價格，以鼓勵快速脫離化石燃料。假如歐盟無法在碳排放交易機制的最低價格達成共識，德國新政府將確保長期碳排放價格不低於每公噸60歐元（67.15美元）。

這項三黨協議指出：「我們將在2022年制定法案，動用所有必要的法律和措施啟動氣候保護計畫。所有產業都須有所貢獻，包括運輸、建築、住房、發電、工業和農業。」

在涉及歐盟的議題方面，新政府承諾將在某些條件下完成歐盟的銀行聯盟，以提振歐元區的經濟及銀行業的全球競爭力。另外，新政府雖然重視綠能和數位轉型，但仍依循前任政府的立場，堅持歐盟的8,000億歐元後疫情借貸計畫需有「時間和規模的限制」。三黨也矢言將認真看待民眾關切的通膨持續上揚問題，協議指出：「若歐盟和成員國的預算政策能履行其義務，歐洲央行（ECB）就能將其職責做到最好。」