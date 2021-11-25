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美監管加密幣 明年瞄準銀行

編譯湯淑君／綜合報導
美國聯邦機構計畫明年開始擬定一套規定，詳加規範銀行如何合法投入日益成長的加密幣市場。（路透資料照片）
美國聯邦機構計畫明年開始擬定一套規定，詳加規範銀行如何合法投入日益成長的加密幣市場。（路透資料照片）

美國聯邦機構計畫明年開始擬定一套規定，詳加規範銀行如何合法投入日益成長的加密幣市場。

華爾街日報報導，這群聯邦機構將聚焦於哪些活動銀行可合法參與，並訂出相關規則，以確定符合安全性、消費者權益和現行法律。

美國聯準會（Fed）、聯邦存保公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）23日發布聯合聲明說：「對銀行機構、他們的顧客和整體金融體系而言，新興的加密資產部門提供潛在的機會與風險。」

加密幣是人氣旺、潛在獲利豐但行情多變的投資，目前市面流通的加密幣總值約2.5兆美元，吸引機構和散戶投資人從傳統金融市場垂涎這個新興市場，但監管前景不明仍令更大型投資人裹足不前。隨著加密幣逐漸躍為主流，聯邦機構已著手擬定規則，準備監管這個市場。

參與其事的聯邦機構已組成一支幕僚團隊，集結背景不同的專家共同評估如何監管加密幣市場。焦點尤其集中在可能開始涉足加密幣的傳統銀行，以及合法批准他們投入這些活動可能涉及哪些事。

這些機構正商議如何解決三大方面的問題：訂定標準詞彙、辨認出與安全和法遵相關的風險、分析現行法規的適用性。

聲明說，明年起，這些機構的幕僚將評估銀行扮演托管人角色的可能性、如何更方便消費者買賣、核放以加密幣作抵押品的貸款，以及用加密幣（如穩定幣）類處理支付事宜。這些機構將在2022年持續發展相關的新標準。

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