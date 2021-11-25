戴爾惠普上季營收 超預期
個人電腦（PC）大廠戴爾和惠普上季營收雙雙超越市場預期，反映企業在疫後重啟辦公室之際，對PC需求強勁，兩家公司持續看好明年上半年筆電展望，尤其是商用筆電需求強勁，並認為明年PC的需求將優於疫情前的水準，預期廣達、仁寶、英業達與緯創等筆電代工大廠，可望受惠。
戴爾在美股23日盤後公布，在截至10月29日的當季營收成長21%至284億美元，每股盈餘2.37美元，都優於分析師預期。PC營收躍增35%至165億美元，消費者PC營收成長21%，企業和政府機構PC銷售大增40%至123億美元。
戴爾在聲明中表示：「客戶對IT基礎設施和數位轉型的投資將持續帶動對電腦以及儲存工具的強勁需求，為多元雲端、電信和5G創新創造進一步的成長機會。」
惠普同日公布，在10月31日止的當季營收成長9%至167億美元，不計特定項目的每股盈餘為94美分，也都高於分析師預期，其中商用PC營收年比成長25%，但消費者PC銷售下滑3%。
惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示：「我們見到來自商用、辦公室方面的強勁需求，因為辦公室正在重新開放，公司正進行投資，為員工創造更佳體驗。」
他並指出，價位較高的商用和高階消費者產品類別需求非常強勁。
惠普的主力代工廠為台灣廣達與英業達，而戴爾的主力供應商為仁寶與緯創。
英業達表示，商用筆電訂單已經看到明年底，雖然大家都懷疑筆電的成長性，但是筆電每年仍有2.1億到2.3億台的銷售水準。
緯創也表示，客戶訂單能見度都已給到52周，預見未來一年的需求都不是問題。
上一則
美監管加密幣 明年瞄準銀行
下一則
FB留言