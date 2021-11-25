戴爾惠普上季營收 超預期

疫後重啟辦公室，對個人電腦（PC）需求強勁，PC大廠戴爾和惠普上季營收雙雙超越市場預期。（路透）

個人電腦（PC）大廠戴爾和惠普上季營收 雙雙超越市場預期，反映企業在疫後重啟辦公室之際，對PC需求強勁，兩家公司持續看好明年上半年筆電展望，尤其是商用筆電需求強勁，並認為明年PC的需求將優於疫情前的水準，預期廣達、仁寶、英業達與緯創等筆電代工大廠，可望受惠。

戴爾在美股23日盤後公布，在截至10月29日的當季營收成長21%至284億美元，每股盈餘2.37美元，都優於分析師 預期。PC營收躍增35%至165億美元，消費者PC營收成長21%，企業和政府機構PC銷售大增40%至123億美元。

戴爾在聲明中表示：「客戶對IT基礎設施和數位轉型的投資 將持續帶動對電腦以及儲存工具的強勁需求，為多元雲端、電信和5G創新創造進一步的成長機會。」

惠普同日公布，在10月31日止的當季營收成長9%至167億美元，不計特定項目的每股盈餘為94美分，也都高於分析師預期，其中商用PC營收年比成長25%，但消費者PC銷售下滑3%。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示：「我們見到來自商用、辦公室方面的強勁需求，因為辦公室正在重新開放，公司正進行投資，為員工創造更佳體驗。」

他並指出，價位較高的商用和高階消費者產品類別需求非常強勁。

惠普的主力代工廠為台灣廣達與英業達，而戴爾的主力供應商為仁寶與緯創。

英業達表示，商用筆電訂單已經看到明年底，雖然大家都懷疑筆電的成長性，但是筆電每年仍有2.1億到2.3億台的銷售水準。

緯創也表示，客戶訂單能見度都已給到52周，預見未來一年的需求都不是問題。