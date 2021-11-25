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經濟加速復甦 美19.9萬人申請失業金 創52年新低

塞港夢魘 海運長約價翻倍

財經新聞組／綜合報導
企業擔心塞港夢魘重演，紛紛提前與航商簽訂長期合約，卻也帶動價格上漲。(路透)
企業擔心塞港夢魘重演，紛紛提前與航商簽訂長期合約，卻也帶動價格上漲。(路透)

代表美西碼頭工人的國際海岸和倉庫工會（ILWU）在感恩節前夕，拒絕資方續簽一年契約要約，為明年貨櫃市場添關鍵變數；貨櫃海運業內人士稱，本季起、明年初恐出現趕運潮，全球供應鏈變數恐再添一樁。

貨攬業者指出，美西碼頭工人明年春天罷工危機升高，大型通路、電商等貨主擔心塞港夢魘重演，紛紛提前跟航商簽訂長期合約，價格較今年增幅達100%。

美西約1.5萬名碼頭工人的代表是ILWU，西岸29座港口營運的70家海運及碼頭公司代表則為太平洋海事協會（PMA）。彭博新聞指出，據資方16日發給ILWU的信函，雇主提議把既有的勞資協議延長一年至2023年7月1日。

PMA主席麥肯納（James McKenna）在信中表示：「貿易界已認為，勞資談判可能導致一些混亂。」他指出，延長協議是「在復甦時期保護商業和經濟的必要步驟」。

勞資雙方上回談判是2014年，當時西岸港口運作面臨長達九個月的延誤，直到白宮介入，才讓談判告一段落。當時達成的協議原本在2019年到期，後來在約三分之二工會成員投票同意下延長三年，資方以提高工資和退休金為條件，避免貨物運輸受擾。

目前洛杉磯港和長堤港面臨創紀錄的積壓待配訂貨，供應鏈持續吃緊已導致部分商品運送延誤和短缺，並推升通膨。

供應鏈 退休金 洛杉磯港

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