全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

中國 水域的船隻正在從全球追踪器中消失，為全球供應鏈 帶來了新難題，主因可能是中國與世界其他地區的日益孤立，以及對外國的不信任日益加深。

CNN財經新聞報導，根據全球船運資料供應商VesselsValue的數據，過去三周來，從這個世界第二大經濟體（也是全球貿易關鍵參與者）發送信號的船隻數量銳減近90%。VesselsValue首席貿易分析師Charlotte Cook表示：「我們現在看到，在整個船運業在中國地面收發的AIS信號都在減少。」

船運資料公司通常都能跟踪到全球的船舶，因為它們部署了自動識別系統（ AIS）收發器。這套系統可使船舶利用高頻無線電向位於沿岸的電台發送信息，包括所在位置、速度、航線和名稱。如果船隻脫離了這些電台的傳送範圍，則可以透過衛星交換訊息。

分析師認為，他們找到了原因─中國的《個人信息保護法》。這部在11月1日生效的法律，要求處理資料的公司在讓個人信息離開中國領土之前須獲得中國政府的批准—這項規定反映了北京擔心這些資料最終會落入外國政府手中。

這部法律並未提到船運資料，但船舶追踪資訊供應大廠Marine Traffic的AIS網路小組負責人Anastassis Touros表示，中國資料提供商可能會扣住訊息作為預防措施，「每當一部新法律推出，都需要一段時間檢查一切是否正常」。

Charlotte Cook說，中國的同事告訴她，本月初在國家安全部門的指示下，一些AIS轉發器已從中國沿海的站點上拆除，唯一允許保留的系統需要由「合格方」安裝。

並非所有數據都消失了：船舶的信號仍可用衛星捕獲。但Anastassis Touros表示，當一艘船靠近岸邊時，在太空中蒐集的信息品質未如地面蒐集的好。他並表示：「我們需要地面站以取得更好且質量更高的畫面。」

隨著聖誕節 屆近，少了來自中國的信息，可能會為已陷入困境的全球航運業帶來更多問題。在全球十大最繁忙的貨櫃港口中，中國就占了六個。由於嚴重擁擠的港口難以跟上快速反彈的貨物需求，今年供應鏈一直處於緊張狀態。

VesselsValue的Cook表示，航運公司依靠AIS資料來預測船舶移動、追踪季節性趨勢並提高港口效率。 她說，缺乏中國的資料，「可能嚴重影響中國整個海洋供應鏈的能見度」。中國是煤炭和鐵礦砂的主要進口國之一，也是貨櫃的出口大國。

Marine Traffic媒體策略師Georgios Hatzimanolis表示：「隨著我們進入聖誕節期間，這將對 [供應鏈] 產生非常大的影響，這是目前最重要的因素。」 他預計，中國的船舶資料「一分鐘一分鐘流失」，將對「供應鏈產生重大影響」，因為公司可能會丟失有關船舶停靠、卸貨和離開時間的關鍵信息。他並表示，全球供應鏈已經處於「巨大壓力」之下，「不需要其他因素使情況變得更困難」。