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黑五折扣戰 網購變主場

編譯林奇賢／綜合報導

「黑色星期五」還沒到，不少美國零售業者早已展開相關特賣活動，提供長達一個月、甚至更久的優惠期，以因應缺貨、缺工的情況，而且今年的主力銷售管道更大幅轉向網購。

路透報導，全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）22日宣布，黑五特賣活動已開跑。沃爾瑪將是連續第二年在感恩節當天關閉門市，且實體門市只在黑五提供和網購同樣的促銷折扣。目標百貨（Target）則在21日展開黑五特賣，22日又宣布，今後旗下約1,900家門市每逢感恩節都停業一天。

今年零售商紛紛提前在線上平台展開黑五特賣活動，最早9月就開跑，主要是全球供應鏈持續面臨瓶頸，讓新商品難以在耶誕節前幾周從亞洲運到美國，因此業者盼吸引消費者搶先下單，以避免訂單過於集中而導致缺貨、人手不足的狀況。

象徵美國年終假期購物季開端的感恩節周末，以往都是祭出讓消費者「破門搶購」的優惠活動，也就是到實體門市排隊購買。如今，一些業者在感恩節當天關閉門市間。

近年來黑五的門市銷售下滑，當天網購的銷售額更在2019年首次超越實體門市。另據路透╱益普索訪調顯示，逾五分之一的人計劃透過網路購物。

黑五 美國 沃爾瑪

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