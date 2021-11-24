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薩爾瓦多發比特幣債 IMF勸阻

編譯陳家齊／綜合報導

薩爾瓦多不顧國際勸阻，執意準備在明年首次發行以比特幣計價的10億美元國債，導致該國美元外債23日盤中崩跌至歷史最低。國際貨幣組織（IMF）呼籲薩國不要以比特幣為法幣，並停止比特幣發債計畫，但該國自命為「最讚獨裁者」的總統布格磊，很可能只會把國際勸告當耳邊風。

IMF警告說：「基於比特幣的波動性非常劇烈，使用比特幣當作法定貨幣會造成消費者保護、財政穩健性以及財政穩定的重大風險」，並且還「造成財政負擔加重」。

薩爾瓦多2050年到期的美元計價國債已經再跌2.2美分，票面1美元價值的國債現在只剩64.4美分市值。該國國債是中美洲國家今年表現最爛的一檔，根據摩根士丹利，投資人現在對薩爾瓦多國債要求的孳息溢價，相比起美債已經高達1,168個基點（11.68個百分點）。

布格磊打算發行的10億美元比特幣國債票面孳息為6.5%，分析師表示這樣的利息不太可能足夠為薩爾瓦多倒債避險。不過薩國的比特幣國債揚言會在比特幣上漲時把漲幅的50%分給債券持有人分紅，跌價時不會扣錢，這些比特幣國債最終將會以美元償付，或者是「泰達幣」（Tether）這種盯緊美元的「穩定幣」支付。

投資人認為，薩爾瓦多不顧IMF勸阻執意要發行比特幣國債，顯然是已經準備跟IMF為首的西方主要國際金融體制一刀兩斷，全部壓注加密幣的未來。Amherst Pierpoint證券公司的拉美部門主管莫登說：「很遺憾地，金融創新本身並非金融問題的解決辦法。」

比特幣 國債 投資

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