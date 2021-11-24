我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

日圓跌到四年低點 還有得貶

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合報導

日圓兌美元23日盤中跌破115日圓，為四年來首見，主因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾獲提名續任後，市場押注Fed可能加快緊縮腳步，進而拉大美日兩國利差，更增添日圓進一步貶值的壓力。

日圓兌美元一度重貶0.24%至115.15日圓，之後跌幅稍有收斂，但仍盤旋在115日圓附近。美國公債殖利率隔夜上漲，與日本政府債券的殖利率差全面拉大，也提升美國資產相對的吸引力。

澳洲聯邦銀行策略師曼迪認為，美元兌日圓還有進一步上漲的空間，預期將在2022年12月前升至120.50日圓。隨著Fed明年啟動升息周期，美日之間的利差也將支撐美元對日圓的走強之勢。

美元本月對主要貨幣全都大幅走升，美元指數（DXY）上漲2.6%。隨著經濟從疫情中復甦且通膨升溫，市場押注美國將加快貨幣政策正常化。市場預料，Fed明年6月將升息1碼，並預計9月再升息、12月前第三次升息的可能性很高。

相形之下，由於日本央行繼續保持超寬鬆貨幣政策，日圓走貶壓力更大。今年以來，日圓貶值逾11% ，是十國集團（G-10）中表現最差的貨幣。

但從日經按日本相對於其他國所估算的匯率，日圓已經超跌。依據日經和日本經濟研究所依據各國的經濟表現估算的日經均衡匯率（EER），第2季應是99.8日圓，但同季實際匯率為109.4日圓，低了9.6日圓 。如今看來，理論上和實際上的匯率可能進一步擴大。

匯率 美國 升息

上一則

中國擬課數據稅 劍指阿里、騰訊等網路平台巨頭

下一則

薩爾瓦多發比特幣債 IMF勸阻

延伸閱讀

日經分析：中國霸凌小國不丹 可能破壞南亞穩定

日經分析：中國霸凌小國不丹 可能破壞南亞穩定
日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險

日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險
台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步

台積電設廠意義大 日經：日本朝復興半導體產業邁出一步
日擬修法 補貼台積電赴日設廠

日擬修法 補貼台積電赴日設廠

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞