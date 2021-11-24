日圓跌到四年低點 還有得貶

日圓兌美元23日盤中跌破115日圓，為四年來首見，主因為美國 聯準會（Fed）主席鮑爾獲提名續任後，市場押注Fed可能加快緊縮腳步，進而拉大美日兩國利差，更增添日圓進一步貶值的壓力。

日圓兌美元一度重貶0.24%至115.15日圓，之後跌幅稍有收斂，但仍盤旋在115日圓附近。美國公債殖利率隔夜上漲，與日本政府債券的殖利率差全面拉大，也提升美國資產相對的吸引力。

澳洲聯邦銀行策略師曼迪認為，美元兌日圓還有進一步上漲的空間，預期將在2022年12月前升至120.50日圓。隨著Fed明年啟動升息 周期，美日之間的利差也將支撐美元對日圓的走強之勢。

美元本月對主要貨幣全都大幅走升，美元指數（DXY）上漲2.6%。隨著經濟從疫情中復甦且通膨升溫，市場押注美國將加快貨幣政策正常化。市場預料，Fed明年6月將升息1碼，並預計9月再升息、12月前第三次升息的可能性很高。

相形之下，由於日本央行繼續保持超寬鬆貨幣政策，日圓走貶壓力更大。今年以來，日圓貶值逾11% ，是十國集團（G-10）中表現最差的貨幣。

但從日經按日本相對於其他國所估算的匯率 ，日圓已經超跌。依據日經和日本經濟研究所依據各國的經濟表現估算的日經均衡匯率（EER），第2季應是99.8日圓，但同季實際匯率為109.4日圓，低了9.6日圓 。如今看來，理論上和實際上的匯率可能進一步擴大。