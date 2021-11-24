歐元區短期經濟復甦…難

歐元區11月綜合PMI意外攀升，初值為55.8，優於預期。（路透）

最新數據顯示，歐元區11月企業活動意外加速，但新一波新冠肺炎疫情 、創紀錄通膨壓力等逆風，可能衝擊服務業，導致歐元區短期經濟復甦前景趨於黯淡。

市調機構IHS Markit在23日表示，歐元區11月製造與服務業綜合採購經理人指數（PMI）初值為55.8，高於10月的54.2，也優於經濟學家原估的降至53.2；數據大於50代表景氣擴張。

牛津經濟研究院經濟學家芬尼西表示：「11月綜合PMI初值顯示，歐元區、法國及德國的數據都優於預期。然而，歐元區一些國家的新冠肺炎確診病例激增，短期展望正快速轉趨悲觀，因為新一波疫情風險升高，12月的企業信心可能下滑。」

IHS Markit指出，儘管11月PMI數據並未如經濟學家預估般下滑，但仍顯示第4季經濟成長動能轉弱，部分原因是歐洲各地疫情復熾，將在12月對經濟帶來衝擊。各國政府實施新一輪封鎖措施，可能會影響目前正蓬勃發展的服務業，而製造業已承受全球供應鏈 受阻壓力。

IHS Markit首席企業經濟學家威廉森說，通膨正成為另一個阻礙。他說：「供應延誤的情況仍接近歷史高點，能源價格飆漲，物價上行壓力也大增，遠高於先前任何調查的水準。供應鏈延誤、成本激增、疫情疑慮再起等因素，已導致企業樂觀氛圍降至1月來最低水準。」

歐洲各國為對抗新一輪疫情，各自採取因應措施，奧地利已重啟封鎖措施，德國政府也試圖遏制新一波疫情，並重申不排除任何措施，包括再次封鎖。歐盟 本周將討論如何更新新冠疫苗接種數位證明，以及如何管理歐盟內外部旅行。

彭博資訊經濟學家認為，歐元區綜合PMI上升，顯示儘管能源成本漲價與供應鏈受阻，且疫情惡化，但歐元區經濟仍維持強勁復甦動能，這股韌性應能讓歐洲央行（ECB）結束「疫情緊急購債計畫」（PEPP）。

在大西洋的另一端，白宮防疫協調官齊安茲在22日表示，美國不會像部分歐盟成員國那樣實施封鎖措施，將靠接種疫苗、施打加強劑、新冠口服藥等方式加速走出疫情。