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美元指數攀16月新高

編譯劉忠勇／綜合報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾提名連任，強化了市場對美國明年將升息的預期，帶動美元指數23日盤中攀抵16個月最高 ，美元兌日圓為四年來最強，兌歐元也創下16個月來最高。

衡量美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲至96.609，站上2020年7月以來最高。美元兌歐元升值0.6%報1.1233美元，是2020年7月以來最高。對歐洲新防疫限制措施的疑慮加劇、奧地利進入另一次全面封鎖，德國也考慮跟進，都是拖累歐元走低的原因。

在美日利差將擴大的預期心理帶動下，美元兌日圓匯價四年來首度升破115日圓。

日圓兌美國公債的走勢很敏感，2年期美國公債殖利率22日上漲8.5個基點，至20年3月初以來最高。美元兌加幣升值0.6%，觸及1.27加幣的七周高位。

Western Union Business Solutions高級市場分析師馬寧柏說：「鮑爾獲提名連任，顯示貨幣政策的前景不像若在布雷納德領導下的那樣鴿派。」「看起來在鮑爾的領導下，美國升息的空間更大，鮑爾繼續擔任聯準會主席，這對美元大體上是正面的。」

三菱日聯金融集團匯率分析師哈德曼在研究報告說：「這項決定（鮑爾獲提名連任）消除了金融市場的一個不確定性，有利於聯準會的政策連續性。」

Fed副主席克拉瑞達上周表示，經濟復甦加速和通膨升溫，加快縮減刺激計畫的步伐可能是合適的。

三菱日聯的哈德曼說：「我們預期，只要美國經濟活動和通膨數據仍高於預期，美債殖和美元在短期內仍面臨上升壓力。」

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