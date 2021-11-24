特斯拉蓋德州廠 猛砸300億

特斯拉在美國德州奧斯汀新車廠的建造費用，將超過10億美元，預計今年底前完工。並計劃明年3月在中國推出高階版車款Model S Plaid。(路透)

根據向政府主管機關申報的文件，特斯拉 （Tesla）在美國德州 奧斯汀新車廠的建造費用，將超過10億美元（接近新台幣300億元），預計今年底前完工。這家美國電動車大廠並表示，計劃明年3月在中國 推出高階版車款Model S Plaid。

特斯拉19日提交給德州執照管理局（TDLR）的資料，概述了在奧斯汀新廠設置各項設施的相關費用，包括一般組裝（4.93億美元）、烤漆（++1.26億美元）、鑄造（1.09億）、沖壓（1.5億）及車體（1.82億）等五大設施的營建工程。這五大設施占地面積合計近430萬平方英尺（約0.4平方公里），總費用約10.6億美元。

特斯拉執行長馬斯克先前表示，該公司計劃今年開始限量生產Model Y中型SUV，而明年開始大量生產。

特斯拉這座德州超級工廠（Gigafactory）座落在奧斯汀東郊機場附近，已於2020年夏季開始建造。該公司預計將獲得近6,500萬美元租稅優惠，特斯拉說，這座工廠將創造大約10,000個工作機會，其中大部分屬低技能工作。特斯拉還表示，將把總部從加州搬到德州奧斯汀。

特斯拉正在同時興建兩座重要新廠，除了在奧斯汀的德州超級工廠外，還有位於德國首都近郊的柏林超級工廠。

特斯拉打算讓這兩座工廠在今年年底前開始量產，而這項目標對特斯拉的成長計畫至關重要。

特斯拉的柏林超級工廠遭遇一些問題，包括環境審批因重啟公眾評論程序而延後，可能至少還需要一個月時間才能獲得批准及開始生產。相較下，德州超級工廠的興建進度相對比較順遂，繁瑣的行政程序也少了很多，而且正在開始部署產能。

馬斯克並表示，計劃明年將在中國推出高階版車款Model S Plaid。他22日稍早在一則推文中表示，Model S Plaid應會在明年3月左右在中國推出。

Model S Plaid車款是今年稍早上市的車款，號稱「史上速度最快量產車」，時速就能從零加速至60英里（約97公里）只需不到兩秒時間。根據特斯拉說法，這款車是特斯拉所有車款中續航力最長、加速最快的車，售價從13萬美元起。

中國是全世界最大電動車市場，特斯拉在2019年底於上海廠開始量產汽車後，銷量便持續成長。

特斯拉也表示，中國現在是該公司主要的汽車出口中心。不過，特斯拉在大陸也面臨小鵬和蔚來等國內電動車業者的激烈競爭。