國際併購熱 一天400億美元

愛立信擬以62億美元收購美國雲端通訊業者Vonage，擴大在無線企業市場的勢力。（路透）

國際企業的併購活動依然熱絡，在22日宣布或批准的併購交易合計超過400億美元，電信業就占了一半，顯示5G及雲端通訊逐漸成為兵家必爭之地。

瑞典行動電信設備製造商愛立信（Erisson）說，已同意以62億美元收購美國 雲端通訊業者Vonage，擴大在無線企業市場的勢力。這樁交易預計在明年上半年完成，將是愛立信史上最大手筆的併購案。該公司2015年以16億美元買下英國Telent公司的電信設備資產，2020年以11億美元收購美國的無線網路業者Cradlepoint。

Vonage年銷售額約14億美元，有12萬名客戶及全球逾100萬位註冊開發者，客群與開發商社群是吸引愛立信收購的主因之一 。愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）說：「Vonage給我們一個平台，協助我們的客戶將網路上的投資 變現，並且嘉惠開發商與企業。」

挪威電信（Telenor）與泰國正大集團（CP Group）同意在一項約86億美元的交易中，合併雙方的電信部門，成立一家在泰國擁有逾半行動訂戶的公司。根據協議，Telenor旗下Total Access通訊（Dtac）將與正大集團旗下True公司合併，換股比例為1股Dtac股票交換10.221股的True股票，使這兩家公司更有能力對抗泰國最大行動電信商AIS，並加強口袋深度，以因應不斷增加的5G投資成本。

美國私募股權巨人KKR同日提議以122億美元，購買義大利電信（Telecom Italia），目標是將這家義國最大電話集團私有化。KKR提議的每股0.505歐元的收購價，雖已比義大利電信19日收盤溢價近46%，但仍遭到義大利電信的最大股東法國媒體巨擘威望迪（Vivendi）反對。

擁有Forever 21等品牌的美國Authentic品牌集團（ABG）說，CVC資本夥伴公司與HPS投資夥伴公司已同意買下ABG的大量股權，這樁交易將使ABG估值達到127億美元。ABG並宣布，把原定在美國上市的時間，延後至2023或2024年。

澳洲Woodside石油公司與必和必拓公司也簽署一項協議，必和必拓的石油部門將併入Woodside，成立一家躋身全球前十大的獨立石油與天然氣 製造商。雙方還同意在一項天然氣計畫投資120億美元，以開發西澳外海的Scarborough天然氣田以及擴建Pluto液化天然氣廠。