三星3奈米奪得兩大客戶訂單

三星 晶圓代工事業動作頻頻，近期喊出首代3奈米將於2022年上半年量產外，業界傳出，三星3奈米的首發客戶有望囊括高通 及超微（AMD）兩大廠，三星與台積電 在先進製程的搶單大戰愈打愈烈。

台積電昨（22）日不評論相關市場傳聞。不過，台積電總裁魏哲家日前在法說會上強調，有信心3奈米家族成為台積電大規模且長期需求的製程技術，也已開發完整平台支援高效能運算及智慧型手機應用，會是最具競爭力的技術。

依據業界消息與三星晶圓代工最近釋出的計畫顯示，三星晶圓代工持續積極爭取更多客戶採用3奈米先進製程，也和台積電一致，包含手機應用處理器（AP）與高速運算。

南韓媒體消息顯示，三星晶圓代工部門近期在公開活動上宣傳動作積極，計劃2022年上半年先量產第一代3奈米製程，目標量產一年後再導入第二代3奈米。

業界人士指出，三星晶圓代工首發的外部客戶有望包括高通以及AMD兩大廠，同時三星電子明年下半年亮相的新款Exynos自家晶片也計劃採用該製程。

三星電子和高通關係緊密，高通近期新任出身南韓的O.H. Kwon擔任資深副總裁與APAC總裁也反應此一趨勢。業界傳出，未來高通在亞太區域的韓系品牌合作勢必加深。業界傳出，依據三星電子和高通雙方的合作計畫之一，是三星下世代手機提升採用高通Snapdragon AP系列用量並委由三星操刀，採3奈米製程的該款晶片最快應用於2023年上市的三星Galaxy S系列旗艦機，惟部分增強版Snapdragon 8 第二代晶片也將尋求和台積電合作。另一個領域則將是高速運算，業界傳出，三星正積極爭取AMD採用其先進製程。AMD先前在發表會上也曾提及和三星的合作，不過，AMD在先進製程上已和台積電合作多年，且AMD今年6月已正式宣布與台積電在小晶片合作計畫，隨AMD營運規模擴張，後續在投片上的發展備受外界關注。

日前三星電子代工事業部專務韓升勳在三星投資者論壇提到，若加上將在美國擴產的新工廠，三星晶圓代工廠產能擴充計畫將比2017年增加3.2倍。