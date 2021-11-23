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未來10年鋼鐵價格 將攀高

編譯林奇賢／綜合報導
塔塔鋼鐵執行長納倫德蘭預測，未來十年的鋼鐵價格，將遠高於過去十年的水準，「價格當然會波動，不過是在比過去還高的水準附近波動」。(路透資料照片)
塔塔鋼鐵執行長納倫德蘭預測，未來十年的鋼鐵價格，將遠高於過去十年的水準，「價格當然會波動，不過是在比過去還高的水準附近波動」。(路透資料照片)

印度鋼鐵商塔塔鋼鐵（Tata Steel）執行長納倫德蘭（T.V. Narendran）說，未來幾年的鋼鐵價格，可能比過去幾年「高出不少」。

納倫德蘭19日在CNBC節目「Street Signs Asia」上預測，未來幾年熱軋鋼捲的長期平均價格，可能會超過每噸600美元；相形下，過去七或八年來平均每噸為400或450美元左右。他也說，根據19日的報價，中國的熱軋鋼捲為每噸700美元，東南亞為850美元。

納倫德蘭解釋說，鋼鐵市場正經歷一些變化，包含成本上漲，中國在這個市場的角色轉變，「鋼市過去十年都是受中國出口所主宰，如今全球鋼鐵貿易穩定許多」。

他說，在巔峰時期，中國出口的鋼鐵比印度生產量還多。此後中國鋼鐵出口量已減半至每年約6000萬噸，且可能進一步下降，原因是該國追求淨零碳排的目標。

納倫德蘭表示，而且鋼鐵需求出現「多年來首次」不是受中國所帶動的情況。他提到，世界鋼鐵協會（WSA）估計，今年全球鋼鐵消費量的成長，是受中國以外的其他國家所提振，「西方國家投資基礎建設，也對鋼鐵需求捎來利多」。

納倫德蘭也說，在供給方面，生產鋼鐵的成本正處於「歷史性的高檔」，主要是煤炭價格所致，不過鐵礦砂價格已走軟，長期而言應該會介於每噸100至120美元之間。歐洲碳成本日益增加，也可能推升鋼價，「我預計，未來十年的鋼鐵價格，將遠高於過去十年的水準」。

中國 印度 東南亞

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