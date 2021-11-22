日經：蘋果今年的亞洲聖誕銷售面臨供應緊縮風險

日經新聞報導，受供應限制影響，蘋果將無法在聖誕節前及時交付新款iPad給主要亞洲市場的消費者。（取材自蘋果官網）

日經新聞分析，受供應限制的影響，iPad、iPhone 的交貨時間都要比往年長，恐影響蘋果 （Apple）年終購物季的銷售業績。

根據最新的交貨時間估計，蘋果將無法在聖誕節 前及時交付新款iPad給主要亞洲市場的消費者，因為該公司在重要的年底假日銷售旺季之前遭遇供應緊縮。

日經新聞報導說，假如菲律賓的消費者本周一（22日）在蘋果網站上訂購最受歡迎的iPad機型之一（WiFi機型256GB深空灰色），必須等到1月14日才能收到貨—等待時間為八周。根據蘋果網站，在本周一訂購的中國、香港、台灣、日本、南韓、泰國和馬來西亞的消費者，也將在聖誕節過後收到所訂購的裝置。

根據日經亞洲的分析，iPhone的交付時間比iPad短，但仍遠比往年久。在正常情況下，消費者可在三到五天內收到他們的iPhone和iPad。但對菲律賓的購物者而言，在聖誕節前訂購最新的iPhone 13 Pro已為時過晚。在中國、台灣、香港和馬來西亞等其他亞洲市場，最新款iPhone的等待時間約為四周。

蘋果以空運出貨智慧手機、平板電腦及其他產品，交付時間較不受世界各地港口嚴重壅塞的影響，冗長的交付時間反而與生產限制較有關係。但有些干擾來源已逐漸緩解，包括越南和馬來西亞因新冠疫情實施的封鎖，以及中國的限電措施等。

不是所有亞洲消費者都慶祝聖誕節，但12月25日仍是菲律賓及日本的重要送禮季節。

日經新聞說，iPad的等待時間特別長，反映了蘋果的「iPhone 優先」策略。 據日經亞洲早先報導，蘋果已優先將零組件和晶片供iPhone 13 生產，因而影響了iPad和舊款iPhone的生產，此舉導致iPad的產量比9月和10月的計畫減少50%，商店庫存也因此下滑。

蘋果執行長庫克表示，晶片持續短缺在4至6 月這季影響了蘋果30億至40億美元，並在接下來的三個月影響60億美元，本季的影響將更大。

市場研究業者CCS Insight的連網裝置首席分析師Leo Gebbie說，蘋果正遭遇零組件限制，本季情況可能會變得更嚴峻。他並表示，運輸時間拖長可能會改變消費者的行為，因為出貨時間延遲可能鼓勵消費者現在下單訂購某些保證能及時交付的產品。