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氣候變遷 綠色產業職缺大爆發

編譯黃淑玲／綜合報導
風電與太陽能發電技師成為未來十年成長最快速的職位之一。（路透）
風電與太陽能發電技師成為未來十年成長最快速的職位之一。（路透）

近200國本月初稍早在聯合國氣候峰會上達成格拉斯哥氣候協定，為防止氣溫上升超過攝氏1.5度設定目標架構，也擴大發展綠色經濟的計畫，此時，華爾街日益看好環保產業即將爆發，「綠色工作」人才需求大增。

氣候變遷的警報激發人力市場對環保專業人士的需求，這些專業人士能協助企業與政府領導人開創更綠化、更具氣候韌性的世界。根據美國勞動統計局的資料，未來十年在環保科學與專業技術領域的職位，估計成長8%，與美國平均工作機會成長率相當。

其中，前六大成長率預估最高的職位依序是：風電渦輪機維修技師、太陽能發電系統安裝師、森林火警檢查與預防專員、環境科學與保護技術員、土壤與植物科學家，以及林務管理人。

環保類工作是多面向的。例如，土木工程師密切注意建物結構對於更大、更頻繁天然災害的耐受度，萬一遭遇極端氣候，城市可以較快復原。太陽能板安裝師協助民眾採用再生能源，至於環境管理師敦促企業考量氣候變遷風險，遵守政府環保法規。

風電與太陽能發電技師職位成長率名列前茅，主要是愈來愈多的企業與家戶考慮捨棄化石燃料改用風力或太陽能發電。國際能源署的報告指出，今年對於能源的投資，大部分投注在再生能源，占各國新電力支出5,300億美元的70%。

美國 氣候變遷 華爾街

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