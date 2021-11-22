三星美新廠落腳處 將揭曉

日本政府將追加預算中，編列7740億日圓的支出，以支持國內的半導體生產。(路透)

知情人士透露，南韓三星 集團實質領導人李在鎔即將結束訪美行程，最快將在本周返抵南韓時，宣布三星電子在美斥資170億美元興建第二座半導體工廠的廠址，以及這項170億美元投資計畫的具體內容。

三星電子21日表示，李在鎔上周訪美期間，19日應邀前往白宮與高階官員會談，商討三星能夠如何幫助化解全球晶片 供應鏈問題。三星主管拒絕評論三星在美投資事宜。

不過，知情人士說，李在鎔和美方官員也交換彼此對聯邦政府獎勵晶片公司的看法，而李在鎔看來已決定在美建廠，並向美方官員詳述計畫。他也與幾位推動「為半導體在美生產創造有益動機法案」（CHIPS for America Act）的國會議員會面；這項法案提供減稅優惠，給晶片製造商，以吸引半導體業者在美生產晶片。

韓國時報報導，李在鎔預料將在23或24日返抵南韓時，宣布建廠計畫的細節。

三星目前在德州奧斯汀有一座晶圓廠，德州泰勒市則是呼聲最高的新廠落腳地點，因為泰勒市已向三星提出獎勵方案。

在與美方官員會晤後，李在鎔前往美西和美國科技大廠討論可能的未來合作。他20日與微軟執行長納德拉會面，商討下一代技術的合作事宜，例如晶片、行動裝置、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）及元宇宙，還會商拓展軟體生態系。

李在鎔也造訪亞馬遜，與亞馬遜管理層討論人工智慧（AI）和雲端運算等下一代產業的議題。他已分別在16、17日和美國生技業者莫德納、及電信業者威瑞森的高層會面。