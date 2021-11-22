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美股聖誕行情…開始暖身

編譯陳家齊／綜合報導

美股本周將迎來感恩節，分析師指出，由於美股在感恩節當周向來表現良好，有望為接下來的「聖誕行情」奠基。

CFRA公司投資策略師史托瓦爾表示，1950年以來，美股在11月最後五個交易日通常都會上漲，從歷史經驗來看，美股在感恩節（25日）休市前一天上漲的機率是66%，感恩節後的「黑色星期五」上漲機率是57%，感恩節後第一個周一的上漲機率更達71%。

分析師預期，美國第4季經濟成長率將達二位數，擺脫第3季僅增長2%的低潮，但還要看新冠肺炎疫情的發展。歐洲多國已再度實施防疫封鎖措施，對於上季也遭受Delta新冠變種病毒衝擊的美國，是一大警訊。本周最主要的觀察重點，當屬美國總統拜登將提名的聯準會（Fed）主席人選。

現任主席鮑爾任期將在明年2月屆滿，目前拜登考量的人選有二，包括鮑爾與Fed理事布蘭納德。

若拜登在新冠疫情尚未完全結束、美國又通膨高漲的此刻「陣前換將」，可能造成投資人不安，引起股市波動，但分析師認為，布蘭納德對通膨的立場比鮑爾更鴿派，可能更願意忍受通膨而暫緩緊縮貨幣政策，這將帶動股市持續上漲，有望一路漲到明年。

投資人也將緊盯預定24日發布的10月個人消費支出（PCE）平減指數（Fed關注的通膨指標）和11月消費者信心指數，以及23日陸續發布的多國製造業採購經理人指數（PMI）等數據。

美國 美股 拜登

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