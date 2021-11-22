美國會頭痛 2難題待解

美國總統拜登的1.75兆美元支出法案上周在聯邦眾議院以微幅差距過關後，將在參議院面臨更嚴峻的挑戰。（路透）

美國 總統拜登 的1.75兆美元支出法案上周在聯邦眾議院以微幅差距過關後，接下來幾周將在參議院面臨更嚴峻的挑戰，而且美國舉債上限措施也將在12月3日到期，聯邦政府可能12月中旬就沒錢可用，面臨局部關門和債務違約的風險，使國會須在未來兩周化解兩大棘手難題。

拜登政府提出、旨在強化社會安全網及對抗氣候變遷的「重建美好未來法案」，在民主共和兩黨各占50席的參院 面臨不確定的未來。

眾院版法案有兩個條款可能會在參院遭遇阻礙，一是各州與地方稅（SALT）扣抵聯邦稅的上限將從1萬美元提高至8萬美元，可能嘉惠高所得家庭，讓鼓吹對富人增稅的部分民主黨議員不滿；另一是提供所有勞工四星期帶薪的家庭假和病假。參院在審理這項法案時，可能耗費好幾周的時間協商，甚至拖過耶誕節，而且可能大幅修改條款內容。更何況，參院通過的協議也需再送回眾院批准。因此這項法案要成為法律，恐需耗費很長一段時間。

另一個令國會議員頭痛的問題，則是聯邦政府舉債上限將在12月3日到期。美國財長葉倫17日致函國會領袖警告，若國會未能在12月15日前提高舉債上限，聯邦政府可能會債務違約，進而導致經濟衰退。

葉倫把期限由原先預估的12月3日延長至12月15日，原因之一是在拜登上周初剛簽署成為法律的基建法案中，有部分資金可使美國政府維持運作至下月15日，也將使國會多出12天敲定協議，以提高或凍結舉債上限。

參院多數黨領袖（民主黨）舒默和少數黨領袖（共和黨）麥康納已於上周四（18日）會面，討論在12月中旬以前提高或凍結舉債上限的問題。麥康納在會後說，「隨著會議接近尾聲，我們已就幾項問題進行了相當程度的討論，我們同意繼續討論以達成目標」。舒默則堅稱，所有問題都將在耶誕節前解決，而「重建美好未來法案」將在參院通過。