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聖誕節大血拼 折扣變少了

編譯陳家齊／綜合報導
受到供應鏈緊繃等影響，聖誕節折扣比往年少了許多。(歐新社資料照片)
受到供應鏈緊繃等影響，聖誕節折扣比往年少了許多。(歐新社資料照片)

歐美下周將進入感恩節假期、以及感恩節隔天的「黑色星期五」，但數據顯示，在供應鏈緊繃、生產端成本壓力居高不下之際，零售商今年聖誕節提供的折扣變少了，消費者有時候能買到某些貨，就已經謝天謝地。

彭博資訊報導，美國消費者過去多半期盼「黑色星期五」或者「網路星期一」能夠搶到六折的大便宜，但是美國零售商今年認定，在貨品有限下，今年不必大打折扣，也還是能讓消費者購買。貨品到貨量不足，流血折扣促銷也沒有意義。而且，調查顯示，工廠端的成本壓力依然很大，不管是原料、還是工資。

市調機構Adobe的統計顯示，雖然許多網站已經提前促銷，但今年的折扣幅度不如往年，電子產品折扣約在8.7%，比去年的13.2%來得少，運動產品折扣更只有2.8%，遠不如去年此時的11.2%。有些產品類別，像是機械工具，則根本沒有打折。這將是一著險棋，因為美國10月通膨年增率高達6.2%，是31年來未見，通膨飆升已經挫傷消費信心。

Customer Growth Partners公司分析師估計，油價飆升，日用品上漲，可能在11到12月衝擊到消費者，導致減少560億美元的支出。一般預估今年聖誕節在疫情減緩下，零售額將比去年增長6%到10%。但是零售商普遍面臨缺貨問題，玩具製造商已警告，今年絨毛填充娃娃供應量將非常稀少，有買氣也無貨可賣。

亞馬遜、目標百貨已紛紛提早進行打折，希望民眾提早採購，因為供貨狀況實在不穩。Adobe估計，美國網路消費者今年10月收到20億筆「缺貨」通知，網頁上銷售一空的產品也比去年同期多三分之一，比起2019年更是暴增300%。

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