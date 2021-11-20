兩大車廠通用、福特紛投入晶片開發

全球汽車 業為晶片 荒所苦，美國 底特律兩大車廠通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）18日分別宣布，將與晶片業者共同開發並生產晶片，通用汽車將攜手台積電、高通及恩智浦等多家晶片大廠，福特則和格芯（GlobalFoundries）敲定策略合作協議。

通用汽車總裁魯斯（Mark Reuss）表示，將和台積電、高通、瑞薩（Renasas）、恩智浦、英飛淩及ON半導體等多家半導體製造商，合作研發晶片，降低獨特車用晶片的數量95%，開發三款價購相類似的核心家族晶片，提高晶片生產量，強化品質與穩定供應。

除此之外，福特則與格芯（GlobalFoundries）簽署不具強制力的協議，除了加強近期的晶片供應，雙方也將共同研發晶片，目標是生產用於幾年後車款的高端晶片，最終可能促成在美國生產。

福特此舉也自行研發晶片又跨出一步。福特已表示，自行設計晶片能夠改善自動駕駛、電池效率等汽車功能，同時提高產品效能與科技自主性。

福特執行長法利（Jim Farley）表示，與格芯的協議是福特垂直整合的關鍵環節，提高管控供應鏈的能力，而且有助該公司建立晶片設計專業。

福特此舉可能是要像特斯拉一樣，能夠透過軟體彈性地使用不同來源的晶片。