我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

兩大車廠通用、福特紛投入晶片開發

編譯黃淑玲／綜合外電

全球汽車業為晶片荒所苦，美國底特律兩大車廠通用汽車（GM）與福特汽車（Ford）18日分別宣布，將與晶片業者共同開發並生產晶片，通用汽車將攜手台積電、高通及恩智浦等多家晶片大廠，福特則和格芯（GlobalFoundries）敲定策略合作協議。

通用汽車總裁魯斯（Mark Reuss）表示，將和台積電、高通、瑞薩（Renasas）、恩智浦、英飛淩及ON半導體等多家半導體製造商，合作研發晶片，降低獨特車用晶片的數量95%，開發三款價購相類似的核心家族晶片，提高晶片生產量，強化品質與穩定供應。

除此之外，福特則與格芯（GlobalFoundries）簽署不具強制力的協議，除了加強近期的晶片供應，雙方也將共同研發晶片，目標是生產用於幾年後車款的高端晶片，最終可能促成在美國生產。

福特此舉也自行研發晶片又跨出一步。福特已表示，自行設計晶片能夠改善自動駕駛、電池效率等汽車功能，同時提高產品效能與科技自主性。

福特執行長法利（Jim Farley）表示，與格芯的協議是福特垂直整合的關鍵環節，提高管控供應鏈的能力，而且有助該公司建立晶片設計專業。

福特此舉可能是要像特斯拉一樣，能夠透過軟體彈性地使用不同來源的晶片。

晶片 汽車 美國

上一則

女股神：特斯拉將奪25%市占

下一則

貨運受阻 咖啡豆價居高不下

延伸閱讀

女股神大膽預言 特斯拉將囊括25%市占 股價衝3,000美元

女股神大膽預言 特斯拉將囊括25%市占 股價衝3,000美元
財經簡訊

財經簡訊
輝達推升科技 史指震盪翻升

輝達推升科技 史指震盪翻升
福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

福特執行長：目標成為電動車一哥 取代特斯拉龍頭地位

熱門新聞

美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

2021-11-12 10:40
美國前財長桑默斯（左）與諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）12日不約而同評論通膨勁揚問題，但針對美國近來通膨居高不下是不是拜登政府政策失當造成，兩人看法分歧。路透

政策謬誤激升通膨？桑默斯、克魯曼隔空互嗆

2021-11-13 08:32

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫