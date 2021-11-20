女股神：特斯拉將奪25%市占

方舟基金操盤手、「女股神」伍德預言特斯拉未來五年最多可望在整體車市拿下25%的市占。 (路透資料照片)

女股神伍德（Cathie Wood）日前表示，電動車 大廠特斯拉 未來五年最多可望在整體車市拿下25%的市占，關鍵在於自駕技術，顯示她依然看好特斯拉。

伍德接受巴隆金融周刊（Barron's）採訪時表示：「若特斯拉在美國的自駕領域拔得頭籌，我們就會開始相信，特斯拉不但會是電動車龍頭，還會在五年內囊括整體車市20-25%的市占。」

曾被譽為「女股神」的伍德認為，特斯拉股價將在2025年攀抵3000美元；特斯拉股價19日開盤後在平盤附近波動，但約10分鐘後漲幅擴大到1%，報每股1109美元。她估計特斯拉的自駕技術有50%左右的機率會成功，而這也是特斯拉能否衝上3000美元目標的最重要變數。她認為，若自駕車 未來用於計程車網絡，將意味著載客的功能會比車輛的設計更重要。

伍德表示：「我們認為電動車的價格將跌到比燃油車還低，且會持續下跌。我們最新的預測是，在2026年前，每輛電動車平均價格為1.5萬美元左右。」

回應聽眾的問題時伍德說，Rivian、Lucid等近來股價飆悍的電動車新創，不會危及特斯拉的地位。她說，儘管這些公司可望在這個領域取得成功，但特斯拉的電池領先競爭對手約三到四年。她另指出，這兩家新公司目前都沒有追求自駕技術，而特斯拉可藉此讓自己與眾不同。

至於對傳統車廠的看法，伍德認為福特（Ford）和通用汽車（GM）投資的金額太少、時間也太晚。她會密切關注這兩家車廠對自駕的投資與是否結盟，但她認為隨著電動車持續搶走燃油車的市占，傳統車廠終將面臨「算總帳」的時刻。