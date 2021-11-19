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中國外資及港澳台企業百強榜 鴻海高居榜首

記者林則宏／即時報導
18日公布的「2021胡潤在中國的外資及港澳台企業百強榜」，台灣鴻海集團高居首位。美聯社
18日公布的「2021胡潤在中國的外資及港澳台企業百強榜」，台灣鴻海集團高居首位。美聯社

胡潤研究院18日發布「2021胡潤在中國的外資及港澳台企業百強榜」，台灣鴻海集團超越福斯汽車、大眾汽車、蘋果公司等眾多跨國企業，以絕對優勢奪下胡潤研究院首度發布的這份榜單的榜首。鴻海也是唯一進榜的台資企業。

這份榜單是以企業在中國的銷售額和員工數作為兩大衡量指標。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，這些外資及港澳台企業對中國經濟發展做出了貢獻，去年中國區銷售額共計人民幣5.9兆元（約9232億美元），相當於中國GDP的6%，在中國共有250萬名員工。其中，汽車、醫療健康、消費品和消費電子的貢獻最大。

根據胡潤研究院的新聞稿，上榜企業以汽車業最多，共有16家，醫療健康和消費品行業並列第二，分別有14家企業上榜，消費電子行業排名第四，有7家企業上榜。

以國別來看，來自美國的企業最多，有34家；其次是日本的14家，英國和德國各有12家，法國8家。這五國就占了百強企業中的八成。

胡潤指出，百強中六成是直接面向消費者的品牌，包括中國消費者熟悉的大眾（福斯）、蘋果、三星、沃爾瑪、可口可樂、星巴克、嬌生等。

另外四成則屬於「幕後英雄」，例如全球最大手機代工廠鴻海精密，以及中國改革開放後第一家進入中國市場的外資企業泰國正大集團，以及全球最大的汽車零部件供應商德國博世集團（Bosch）等。

鴻海精密以去年營收超過人民幣1.2兆元，以及在中國擁有超過60萬名員工高居榜首；第二名的福斯汽車（大眾汽車），去年在中國共賣出285萬輛汽車，在中國擁有超過10萬名員工；通用汽車排名第三，去年銷售額超過人民幣2,000億元，通用及其合資企業在中國擁有5.8萬名員工。

排名第四至第十名的企業依序為：蘋果、豐田汽車、正大、匯豐銀行、博世集團、三星電子、本田汽車。

中國 汽車 鴻海

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