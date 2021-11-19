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航運費率飆 推升全球通膨

編譯任中原／綜合報導
航運費率居高不下，將進一步推升全球通膨，衝擊經濟復甦。（路透）
航運費率居高不下，將進一步推升全球通膨，衝擊經濟復甦。（路透）

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）警告，全球供應鏈吃緊，帶動航運費率居高不下，將進一步推升全球通膨，將衝擊經濟復甦，尤其是對開發中國家的經濟。

新冠肺炎疫情帶動產品需求熱絡，加上諸多供應鏈干擾，使船運費衝到歷史高點，達到之前十年平均水準的五倍之多。UNCTAD在報告中指出，運費漲勢如果持續到明年仍未消褪，可能將2023年之前的全球消費者物價再推高1.5%。

UNCTAD的年度海事報告指出，若運費持續上漲，貨櫃運費當前的急漲之勢，將導致進口物價與消費者物價大幅攀升。

運費高漲，使高度依賴進口的開發中國家受創最重，預估全世界46個最低度開發國家的消費者物價將額外上漲2.2%，斐濟、模里西斯及牙買加等開發中的島國更將額外上漲7.5%，「這意味著這些小島開發中國家居民的實質所得將減少7.5%」。

UNCTAD貿易物流主管霍夫曼表示，航運業通常都淡化自己對通膨的「貢獻」。業者主管經常表示，從中國出口一雙鞋子，或從澳洲出口一瓶酒到歐洲或美國的運費，只有幾美分，因此，運費提高數倍對消費者的影響微乎其微。

然而，帶動運費急漲的龐大運輸需求，正使各界熱議全球通膨情勢。霍夫曼表示，「由於歐、美所訂的通膨目標只有2%，因此通膨率額外升高1.5%的影響絕對不小」。

運費升高對各種消費品價格的影響大不相同。報告指出，電腦等依賴複雜供應鏈的產品，以及家具、成衣等價低、量大的產品，價格可能因為運費升高而至少上漲10%。

由於出口旺季結束，最近幾周貨櫃運費漲勢已經緩和，但費率仍然極高。海上情報顧問公司預測，由於供應鏈危機嚴重，運費可能要經過30個月才可能回到正常水準。而且由於航運業者進一步整併物流業，可能使運費漲勢糾結難解。

隨著通膨持續居高不下，愈多愈多華爾街銀行都在押注美國聯準會（Fed）將會更積極升息，例如花旗集團和摩根史坦利。摩根大通也調整預估，預測Fed將在明年9月升息，而非原先預期的明年全年按兵不動。

供應鏈 中國 美國

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