我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

美壓油價 促亞洲釋戰略儲油

編譯葉亭均／綜合報導

知情人士透露，美國政府已敦促中國、日本、印度及南韓等亞洲國家，協調釋出戰略儲油，以平抑國際油價漲勢，中國似乎已率先響應，宣布釋出戰略儲油。但國際油價18日盤中變動不大，反映市場認為影響有限。

路透報導，美國政府已敦促中國、日本等一些世界最大的石油消費國，考慮釋出部分原油儲備，以合作壓低油價並刺激經濟復甦。美國總統拜登和高級助理過去幾周來已和日本、南韓、印度及中國等國，討論協調釋出略儲油的可能性，拜登本周與中國國家主席習近平舉行線上會談時，也談及此事。

拜登也致函聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗，呼籲調查石油和天然氣是否有哄抬油價的非法行為。

拜登政府這項罕見的要求，也反映美國對於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）並未擴大增產所感到的挫折，一名知情人士說：「我們正與全球具象徵意義的幾個最大原油消費國會商，共同向OPEC傳遞訊息：『你們必須改變行為』。」

日本與南韓都證實，已收到美國敦促釋出戰略儲油的請求，但仍在評估，因為日本依法不能動用石油儲備以壓低油價，反而是中國18日宣布，正釋出戰略儲油，但仍不清楚中國是否為要響應美國的請求。中國官員也不願評論美方敦促釋出石油儲備的報導。

布蘭特原油1月期貨18日一度跌1.3%至每桶79.28美元，但稍後跌幅收斂、甚至還翻紅為小漲0.1%，報每桶80.36美元，西德州輕原油12月期貨則小跌0.1%至每桶78.31美元。

Rystad能源公司油市部門主管湯豪根指出，從行情反應來判斷，市場似預期中國釋出戰略儲油的影響有限。

中國 美國 石油

上一則

打擊反競爭 歐盟瞄準科技巨人

延伸閱讀

拜登證實 正在考慮外交抵制北京冬奧

拜登證實 正在考慮外交抵制北京冬奧
彭博：拜登對台灣問題頻改口 台海氣氛草木皆兵

彭博：拜登對台灣問題頻改口 台海氣氛草木皆兵
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
拜登補述「不鼓勵台獨 」 破除改變對台政策想像

拜登補述「不鼓勵台獨 」 破除改變對台政策想像

熱門新聞

美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

2021-11-12 10:40
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美