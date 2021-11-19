美壓油價 促亞洲釋戰略儲油

知情人士透露，美國 政府已敦促中國 、日本、印度及南韓等亞洲國家，協調釋出戰略儲油，以平抑國際油價漲勢，中國似乎已率先響應，宣布釋出戰略儲油。但國際油價18日盤中變動不大，反映市場認為影響有限。

路透報導，美國政府已敦促中國、日本等一些世界最大的石油 消費國，考慮釋出部分原油儲備，以合作壓低油價並刺激經濟復甦。美國總統拜登和高級助理過去幾周來已和日本、南韓、印度及中國等國，討論協調釋出略儲油的可能性，拜登本周與中國國家主席習近平舉行線上會談時，也談及此事。

拜登也致函聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗，呼籲調查石油和天然氣是否有哄抬油價的非法行為。

拜登政府這項罕見的要求，也反映美國對於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）並未擴大增產所感到的挫折，一名知情人士說：「我們正與全球具象徵意義的幾個最大原油消費國會商，共同向OPEC傳遞訊息：『你們必須改變行為』。」

日本與南韓都證實，已收到美國敦促釋出戰略儲油的請求，但仍在評估，因為日本依法不能動用石油儲備以壓低油價，反而是中國18日宣布，正釋出戰略儲油，但仍不清楚中國是否為要響應美國的請求。中國官員也不願評論美方敦促釋出石油儲備的報導。

布蘭特原油1月期貨18日一度跌1.3%至每桶79.28美元，但稍後跌幅收斂、甚至還翻紅為小漲0.1%，報每桶80.36美元，西德州輕原油12月期貨則小跌0.1%至每桶78.31美元。

Rystad能源公司油市部門主管湯豪根指出，從行情反應來判斷，市場似預期中國釋出戰略儲油的影響有限。