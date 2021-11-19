打擊反競爭 歐盟瞄準科技巨人

英國 金融時報（FT）報導，歐盟 議員已在如何約束大型科技業者方面，達成突破性的進展，將把調查反競爭行為的矛頭對準蘋果 、Google等科技巨人。知情人士透露，歐洲議會主要政黨17日同意此協議，相關規則將適用於市值至少800億歐元、至少提供一種網路服務的大型科技公司。

換言之，歐盟研議中的「數位市場法案」（DMA）將納管更多公司。該法案包羅萬象，目的正是要約束大型科技公司。布魯塞爾希望DMA明年就付諸實施。DMA目的是禁止反競爭行為，像是濫用市場支配地位妨礙競爭對手提供服務。

屆時，包括Google、亞馬遜、蘋果、臉書和微軟在內的公司，都將受制於DMA。荷蘭的Booking和中國的阿里巴巴也一樣。

歐洲議會一群議員達成這項協議，為下周表決此案鋪路。表決通過後，仍待歐盟各成員國批准，才能成為法律。

依照這套規則，歐盟各國競爭當局將獲更多授權，對科技公司收購小型對手的交易嚴加把關。外界擔心，科技大咖以低價買下競爭對手，是為「扼殺」挑戰者。

歐洲議會第二大政黨社會民主黨團（S&D）一直大力推動擴大這套規則的適用範圍，把更多公司納入DMA監管範圍。中間偏右的歐洲人民黨團（EPP），成員包括德國總理梅克爾和歐盟執委會主席范德賴恩，則希望監管更聚焦於規模最大的科技公司。

FT另一篇報導指出，英國數據保護當局資訊委員辦公室（ICO）正在調查Google和蘋果等40家科技業者，以了解這些公司與孩童的互動過程，諸如位置追蹤、提供個人化內容或廣告、自動播放影片等行為，是否置孩童於風險之中，違反英國的孩童保護法。