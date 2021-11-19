蘋果手機電腦 開放自修

蘋果宣布將開始販售原廠零件和維修工具給民眾，方便民眾「自助維修」某幾款iPhone和Mac電腦。(路透)

蘋果 17日宣布，明年初將開始在美國 販售原廠零件和維修工具給消費者，方便他們「自助維修」某幾款iPhone 和Mac電腦的電池和螢幕等，開放「果粉」DIY維修手機和電腦，凸顯蘋果在遭遇龐大的政治壓力下，改變過去嚴密控管維修過程的政策。

蘋果表示，已擬定一項自助維修計畫，讓客戶用正牌的蘋果零件及工具修復自己的裝置。這項「自助服務維修」計畫將於2022年初先在美國開始實施，並於明年稍晚擴大適用到更多國家。根據這項自助維修計畫，蘋果客戶將可直接購買原廠零件，然後按照手冊說明自行維修蘋果產品。

蘋果表示，蘋果線上商店將開始銷售200項產品零件和工具，幫助消費者維修iPhone 12和iPhone 13的螢幕、電池及相機最常見的問題。這項自助維修計畫終將擴大至搭載M1晶片的Mac電腦，以及較少見的維修項目。今年稍後還將添增更多維修選項。

蘋果將在明年公布定價，但表示蘋果客戶取得的原廠零件和維修工具的價格，將比照第三方維修店。客戶在維修後還能把舊零件退還蘋果，以取得折價優惠。該公司並表示，客戶將節省勞力成本，訂單將包括免費送貨，但維修若需要專業工具可能需額外收費。

蘋果並指出，該計劃主要是提供給具有維修電子設備知識和經驗的個人技術人員使用，大多數客戶仍需前往專業維修供應商進行維修。

不過該公司表示，舉凡持有有效裝置序號的蘋果裝置者，都可在線上註冊以訂購零件並進行自助維修。蘋果表示，不會驗證申請人的技術知識，但需確認條款和條件—包括因維修期間損壞導致保固失效的可能性。

蘋果以嚴格控制維修流程而聞名，主要集中在Apple Store零售店和授權服務供應商。蘋果在2019年開始實施一項計畫，開放獨立第三方維修業者取得蘋果的產品零件、維修工具和手冊。蘋果表示，目前在蘋果直接授權的5,000家維修提供業者外，還有2,800家第三方維修中心。

今年7月，拜登政府以行政命令鼓勵聯邦貿易委員會頒布規則，禁止電子產品製造商限制只能由自家零售店或經授權的獨立維修店修護自家公司的裝置。此外，在這項自助維修計畫問世前，消費者團體已對蘋果施壓多年，要求蘋果擴大開放民眾取得維修手冊和原廠零件。