感恩大餐漲14% 歷來最貴

美國今年的感恩節大餐將是歷來最貴，全家吃一頓要花400美元。（本報資料照片）

最新統計數據顯示，美國 今年的感恩節大餐將是歷來最貴，讓美國人在腰圍擴增同時，也瘦了荷包。

根據美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）的統計，要準備一頓可以讓十人享用的火雞大餐，包括火雞肉、派皮、派餡、小餐包等材料在內，今年平均要花上53.31美元，比去年上漲14%，更是美國農業事務聯合會自1986年開始統計火雞餐價格以來的最高價位。

其中，火雞肉的漲價幅度高達24%，是漲得最兇的火雞餐材料，派皮也漲了20%，都反映了美國近期萬物飛漲的狀況。只有火雞填餡跌了19%，是唯一跌價的食材。美國10月的消費者物價指數統計顯示，雞蛋、奶製品、砂糖等日用雜貨漲價年率高達5.4%，是31年來漲得最兇的一個月。

這一頓感恩節團圓飯看似每人花費不超過6美元，但這是全部自己動手採購、製作的陽春版火雞大餐原材料價，且在紐約 、舊金山等大城市會更貴，若要追求有機食材更貴上許多，酒水、桌巾、免洗餐具也要另計。

根據網路貸款 公司LendingTree的統計，今年美國家庭平均準備要為感恩節大餐花上近400美元，這比較反映真實的大餐花費。而更令人驚訝的是，有44%受訪者為了準備感恩節大餐要去貸款，甚至還有13%還在支付去年大餐的貸款。