日本趕著修法 為補貼台積電新廠訂出法律架構

日本政府積極吸引台積電前往設廠。 路透

讀賣新聞報導，日本 政府為吸晶圓代工龍頭台積電 前往設廠，正快馬加鞭制定法律架構，趕在年底前送交國會審查，以利對台積電在日本熊本縣建新廠的投資 計畫提供補貼。

全球鬧晶片荒，世界各國紛紛提出優惠、獎勵措施向半導體大廠招手，日本也不例外。但日本還需要擬定一套機制，持續對半導體產業提供補助。

經濟產業大臣萩生田光10日在記者會上說：「要提出能與其他國家競爭的措施，我們將儘速爭取必要的預算，並建立一套長年支持（晶片產業）的架構。」

日本逾六成國內半導體需求仰賴進口，來源包括台灣、中國大陸等地。但新冠肺炎疫情期間供應鏈大亂，已導致晶片供不應求，迫使汽車製造商減產，甚至得調整銷售計畫應變。

美國和歐盟為強化經濟安全性，已決定晶片廠投資計畫提供財務獎勵措施。在多國爭先恐後向半導體公司招商之際，日本政府正與時間賽跑，希望能提出誘人條件，直接鼓勵台積電到日本建新廠。

台積電和Sony集團旗下的半導體子公司將合資成立新公司，以利製造半導體並在熊本縣菊陽町蓋一座新廠，初期投資額估計約70億美元（約8,000億日圓），預計明年開始動工並在2024年投產。

報導說，日本政府對台積電提供的立即補貼可能上看4,000億日圓，就日本歷來對外商公司提供的獎勵而言，金額之高，史無前例。

因此，日本政府希望趕在年底前，向國會特別會議提出法案修改相關法律條文，這些法律對發展5G高速、高頻寬通訊標準的公司提供支持。修訂法案如獲國會通過，將准許對半導體產業提供補貼。

政府也將訂出一套核准補貼的規定。若是半導體供需緊繃，接受補助的企業必須優先對日本市場供應半導體，並持續相關投資。

經濟產業省的專家小組15日討論特定的措施，這些措施將納入預定19日彙整完成的一套方案。