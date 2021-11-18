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美企庫藏股規模 突破1兆

編譯林奇賢／綜合報導

最新數據顯示，美國企業今年來宣布的庫藏股規模，已達到1.06兆美元，預估到年底可望超越2018年的紀錄，改寫歷史新高，這股庫藏股熱潮也可望成為提振美股的一大推手。

Birinyl Associate和彭博彙編的數據顯示，1月以來美企宣布的庫藏股計畫總額，已達到1.06兆美元，幾乎是去年同期的三倍。

以平均每周220億美元速度計算，今年美企宣布的庫藏股規模，可望打破2018年創下的1.1兆美元歷史紀錄。

美企獲利搶眼，現金水位寫下歷來新高，庫藏股總額也跟著大增，這股庫藏股風潮也被一些人視為支撐美股的關鍵因素。

Steward Capital Advisors總裁兼投資長波利稱，美企再度對買回自家股票感興趣是很合理的事，畢竟目前借貸成本相當低，有利於買回自家股票。

波利說，這股熱潮也顯示美企在運用現金方面，找不到更好的管道。

以科斯汀為首的高盛策略師指出：「美企買回自家股票將成為2022年美股需求的最大來源，如同過去十年來大多時間一樣」，即便當局擬對企業買回庫藏股課稅，也不太能導致這股熱潮降溫，假如當局對企業淨買回股票課徵1%的稅，只會對企業股票需求帶來極小的衝擊。

美企規劃的庫藏股計畫，通常會分好幾年實施，且不一定全面實施。對科技公司而言，這些措施常是用來抵銷員工認股權所釋出的股數，讓整體流通股數不會被稀釋。

不過，企業大買庫藏股，有助提振多頭士氣。在過去幾次股市大跌，企業都趕緊買回自家股票，為的是防止滾雪球般的崩盤。企業買回庫藏股還能減緩增發股票的衝擊。

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