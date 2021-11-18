高通挑起台積、三星搶單戰

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高通 跨界布局再進擊，17日宣布推出新款安謀（Arm）架構PC處理器，宣稱能和蘋果M系列處理器匹敵，最快2023年首批產品將出貨。高通未揭露該晶片 晶圓代工夥伴，業界預期將在台積電 、三星中擇一，以時程推算，掀起台積電和三星在3奈米的搶單大戰。

高通在智慧行動裝置相關晶片地位重要，近年積極跨界布局，昨天宣布的安謀架構最新PC處理器，是該公司跨足PC領域晶片的指標。高通技術長James Thompson並宣示打算加強PC處理器業務的決心，預計2023年使用新晶片的終端產品上市前，九個月內會提供樣品給客戶。

高通是在「2021年投資者日大會」當中，宣布全新2024會計年度的新成長目標與財務指引，規劃除了智慧手機相關晶片之外，還將在多元領域實現成長，並更新在車用、物聯網及PC領域布局。

高通並未透露該新款PC處理器晶圓代工夥伴，外界預料高通將在台積電或三星投片，也讓兩大廠3奈米製程的新訂單戰白熱化。

台積電、三星皆未評論單一客戶訊息，不過，按照二家公司先進製程時間表，台積電3奈米維持鰭式場效電晶體（FinFET）架構，預計2022年下半年量產，三星則規劃3奈米轉換環繞閘極技術（GAA）架構，並喊出要在2022年上半年先量產，兩者採用不同架構設計的3奈米，將在2022年終端產品應用對決。

為了搶先生產，三星日前宣布，預定2022年上半年開始為客戶量產首款3奈米晶片，第二代3奈米將於2023年生產。台積電則宣示，FinFET架構更能提供客戶最成熟的技術、最好的效能及最佳的成本，並按照計畫開發且進度良好，也已持續觀察到3奈米在高效能運算及智慧手機應用上都有較多客戶投入。

高通指出，新款安謀架構PC處理器由該公司今年稍早以14億美元收購、蘋果前員工創立的Nuvia團隊負責設計，這些員工曾參與 iPhone、iPad 的A系列處理器研發，目標催生與蘋果M系列匹敵的晶片，同時訴求在效能與續航力上超越。

業界人士指，高通近年積極布局PC領域，並且和品牌廠合作推出少量限定區域銷售的商用筆電，此次看來高通在收購蘋果前員工團隊後，更將擴大PC相關領域布局。