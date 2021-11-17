我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

電動車飆股Lucid 明年量產2萬輛

編譯劉忠勇／綜合報導
Lucid表示剛榮獲2022年度風雲車（MotorTrend Car of the Year）的肯定。（路透）
Lucid表示剛榮獲2022年度風雲車（MotorTrend Car of the Year）的肯定。（路透）

股票上市不到四個月大漲85%的電動車飆股Lucid集團，周一盤後股價繼續上漲。這家豪華電動車製造商上市後首度公布財報，確認明年將生產2萬輛車。

Lucid盤後股價一度大漲5%，在正常交易時段漲2.2%，收在44.88美元，自7月底透過特殊目的併購公司（SPACs）反向併購上市以來，股價已上漲85%。尚無多少營收，市值卻已達到730億美元。

設於加州紐華克（Newark）的Lucid表示，首款電動車的預購訂單在9月30日為止一季達到1.3萬輛，訂單總額約為13億美元，如今已突破1.7萬輛。Lucid表示，對明年達成生產目標深具信心，但也承認面臨全球供應鏈干擾的風險。

Lucid執行長 Peter Rawlinson 發布新聞稿說：「我們看見獲獎肯定的Lucid Air的顯著需求，加緊在亞利桑那州廠生產之餘，預購也加速成長。」今年9月，美國環保局認證Lucid Air Dream款式充電一次可跑837公里，超越特斯拉電動車的蓄航力表現。Lucid周一又表示，剛榮獲2022年度風雲車（MotorTrend Car of the Year）的肯定。

電動車 股價 加州

上一則

歐盟擬放寬半導體業國家補貼

下一則

市場憂通膨恐持久 金價漲5個月高點

延伸閱讀

甘斯維爾台商會及玉山合辦講座 談金融科技及Tech Square

甘斯維爾台商會及玉山合辦講座 談金融科技及Tech Square
電動車飆股Lucid盤後再漲 首發財報確認明年量產2萬輛

電動車飆股Lucid盤後再漲 首發財報確認明年量產2萬輛
電動車夯翻天 Rivian掛牌三日躍美市值最大零營收公司

電動車夯翻天 Rivian掛牌三日躍美市值最大零營收公司
德研究：中國和歐洲電動車蓬勃 創新力特斯拉居首

德研究：中國和歐洲電動車蓬勃 創新力特斯拉居首

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03
特斯拉執行長馬斯克本周共賣掉對這家電動車大廠50億美元的持股。(路透)

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

2021-11-11 00:59

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡