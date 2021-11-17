電動車飆股Lucid 明年量產2萬輛

Lucid表示剛榮獲2022年度風雲車（MotorTrend Car of the Year）的肯定。（路透）

股票上市不到四個月大漲85%的電動車 飆股Lucid集團，周一盤後股價 繼續上漲。這家豪華電動車製造商上市後首度公布財報，確認明年將生產2萬輛車。

Lucid盤後股價一度大漲5%，在正常交易時段漲2.2%，收在44.88美元，自7月底透過特殊目的併購公司（SPACs）反向併購上市以來，股價已上漲85%。尚無多少營收，市值卻已達到730億美元。

設於加州 紐華克（Newark）的Lucid表示，首款電動車的預購訂單在9月30日為止一季達到1.3萬輛，訂單總額約為13億美元，如今已突破1.7萬輛。Lucid表示，對明年達成生產目標深具信心，但也承認面臨全球供應鏈干擾的風險。

Lucid執行長 Peter Rawlinson 發布新聞稿說：「我們看見獲獎肯定的Lucid Air的顯著需求，加緊在亞利桑那州廠生產之餘，預購也加速成長。」今年9月，美國環保局認證Lucid Air Dream款式充電一次可跑837公里，超越特斯拉電動車的蓄航力表現。Lucid周一又表示，剛榮獲2022年度風雲車（MotorTrend Car of the Year）的肯定。